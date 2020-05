Pleno legislativo decide duración de cuarentena y calendarización de reapertura económica

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa y delegados del gobierno lograron un acuerdo parcial en torno a permitir al Ejecutivo compras directas durante la pandemia del COVID-19, en este sentido acordaron permitir este procedimiento únicamente a las instituciones públicas relacionadas con el combate del virus.

En este sentido, las instituciones podrán comprar directamente durante la pandemia mundial insumos médicos, de prevención y tratamiento clínico de la enfermedad. Cabe mencionar que continúan pendientes los criterios que los informes de gasto deben cumplir para su entrega.

Respecto al tema, la delegación gubernamental solicitó que se suprima todo lo que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dispone para efectuar compras bajo el argumento de que ralentiza el proceso.

“No podemos llegar y decir aquí hay una licitación para centros de cuarentena y hoteles, porque no hay capacidad instalada. Permítannos hacer nuestro trabajo. En el marco de la emergencia permitan activar las compras públicas sin pasar por LACAP”, pidió Nelson Fuentes, ministro de Hacienda.

Los legisladores se mostraron reacios a permitir al gobierno hacer compras directas sin restricción durante la emergencia debido a que en leyes de emergencia aprobadas anteriormente se avaló la medida pero el Ejecutivo no presentó informes completos sobre las adquisiciones a la Asamblea Legislativa.

Luego de varias intervenciones de los parlamentarios, las partes llegaron al consenso de que se avalará la compra directa de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos y dispositivos médicos y todos los relacionados con la prevención y tratamiento del COVID-19.

También se permitirá la compra directa de productos relacionados con la construcción y adecuación de hospitales, centros de cuarentena, aislamiento y repatriación, además de los insumos que tengan que ver con el mantenimiento de los mismos.

En lo referente a las garantías que el Ejecutivo debe brindar en torno a la seguridad alimentaria, la mesa de negociación acordó que las canastas e insumos para tal fin podrán adquirirse a través de la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROS).

Los diputados de ARENA también solicitaron se agregue a esta disposición que todas las contrataciones efectuadas durante la pandemia se efectúen tomando en cuenta los principios de la LACAP.

Respecto a este acuerdo, Schafick Handal, subcoordinador del FMLN dijo “no apoyaremos por el uso que ha hecho el Ejecutivo de los recursos en base a chantajes emocionales para lograr la supresión de la ley LACAP”.

Luego de llegar a este acuerdo parcial, la Comisión Política y la representación gubernamental establecieron el debate respecto a las actividades comerciales que se permitirán durante el período de cuarentena que se avale en la ley.

Minutos antes de que el reloj marcara las siete de la noche, Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa solicitó que se retomaran todos los puntos que quedaron pendientes durante los cinco días de estudio de la ley iniciando por las fechas estipuladas para la reapertura económica.

La representación gubernamental y la Comisión Política en torno a la circulación del transporte público acordaron que el Vice Ministerio de Transporte (VMT) presente un plan 7 días después de la vigencia de la nueva ley de emergencia nacional.

Ambas partes también consensuaron que la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se de en paralelo a la implementación de la legislación de emergencia por COVID-19.

En cuanto a los lapsos de tiempo de la reapertura económica, la mesa de negociación no llegó a un acuerdo durante la reunión, igual suerte tuvo el consenso en torno a la duración de la cuarentena domiciliar.

En torno a este último punto, las partes no acercaron posturas ya que la representación gubernamental solicitaba 15 días de cuarentena general mientras que los partidos ARENA y FMLN se decantaron porque el sector privado se reactive el 8 de junio y los empleados públicos el 13 de ese mes.

Con el cese de las negociaciones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa, temas como la duración de la cuarentena, fechas para implementación de cada una de las fases de la reapertura económica, entre otros se decidirán mediante los votos de los diputados presentes en sesión plenaria esta madrugada.