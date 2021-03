Piso21 vive “El amor en los tiempos del perreo”, su nuevo álbum

@SAmigosCoLatino

Sin duda, uno de los grupos que se ha logrado consagrar con el paso de los años es Piso 21. Y no es de extrañarse, el talento de cada uno de sus integrantes los ha colocado en el gusto de millones de personas, escenarios alrededor del mundo y los primeros lugares de diversos charts musicales. Y ahora, no hay plazo que no se cumpla y la espera por fin ha terminado, el tercer disco de estudio de Piso 21 verá la luz este 18 de marzo.

Luego del lanzamiento de “Piso 21” en el 2012 y “Ubuntu”, hace casi 3 años, la agrupación conformada por Dim, Pablito, El Profe y Lorduy, se preparan para presentar su tercera producción discográfica titulada “El Amor en los Tiempos del Perreo”. Para este nuevo trabajo, sus integrantes quisieron demostrar su evolución musical y cómo han perfeccionado el trabajo que realizan al estar dentro del estudio, dando como resultado un sonido fresco y al mismo tiempo multifacético, algo que sin duda los ha llevado al éxito del que gozan hoy en día.

Pero este trabajo representa, de cierta manera, no sólo una evolución, sino también una revolución que viene desde la médula de sus miembros. Fue hace apenas 2 años que la banda recibió con los brazos abiertos a Lorduy, el más nuevo de sus integrantes, con quien además de entablar una nueva química, demostraron su poder de adaptación, de crecimiento personal y musical, así como de sus ganas de compartir la magia que Piso 21 tiene, logrando hacerlo con estilo y sacando lo mejor de cada uno de ellos.

El resultado ha sido por demás arrasador. Prueba de ello cada uno de los temas que han ido labrando el camino para este anticipado estreno, como lo ha sido el lanzamiento de temas como “Más de la Una” ft. Maluma, quien volvió a unir su voz al lado del de Piso 21 cuatro años después de su primera colaboración y con quien han conseguido, hasta la fecha, más de 36 millones de reproducciones tan sólo con su video oficial y logrando ingresar a la lista de los 10 mejores airplay de Estados Unidos, “Pa olvidarme de ella” ft. Cristian Nodal, “Una Vida para recordar” ft. Myke Towers, “Mami” ft. Black Eyed Peas, “Dulcesitos” ft. Zion & Lennox y “Querida” ft. Feid.

Cada uno de estos lanzamientos ha venido a demostrar el crecimiento que el grupo nominado al Latin Grammy ha tenido tanto dentro como fuera de los escenarios, el trabajo y la búsqueda constante por mejorar dentro del estudio, sus ganas de crecer al lado de millones de personas que los escuchan y que bailan sus canciones, pero sobre todo, cómo cada uno de sus integrantes suma y pone de su parte para lograr ese sonido de pop urbano que es capaz de conquistar al mundo con el ritmo que los ha caracterizado, sin dejar de lado sus personalidades, pero al mismo tiempo, siendo cada uno parte de este gran rompecabezas de talento llamado Piso 21.

Ha sido precisamente la arquitectura musical de “El Amor en los Tiempos del Perreo”, lo que le ha permitido a Dim hacer uso de las herramientas que ha adquirido con el paso de los años y será en este nuevo material donde se sume como productor de la agrupación en temas como “Intro”, “Déjalo”, “Dame Luz” y “No está mal”.

Como si el lanzamiento de este disco no fuera lo suficientemente emocionante, sus integrantes han decidido hacerlo como sólo Piso 21 sabe hacer las cosas y eso significa outside of the box y con una idea pocas veces vista: a través de un podcast titulado “Un Podcast en los Tiempos del Perreo”. A través de una serie de episodios, Dim, Pablito, El Profe y Lorduy, acercaran a sus fans a un mundo al que pocos tienen acceso y explicarán el proceso creativo que llevaron a cabo para la realización de “El Amor en los Tiempos del Perreo”.

En cada uno de estos capítulos, la agrupación invita a sus oyentes a conocerlos como nunca antes, adentrándose en las entrañas del ADN de lo que es hoy en día Piso 21, recordando sus influencias, los primeros años de la banda, anécdotas nunca antes dichas; y cómo cada una de las personas que se ha acercado a ellos los ha marcado y les ha invitado a sacar su lado más artístico. ¿Lo mejor? Que todo esto es contado en voz propia de cada uno de ellos, lo que hace que esta experiencia auditiva nos acerque como pocas veces a su historia.

Aunque muchos pudieran pensar que los chicos han revelado lo mejor de la jugada que tienen en sus manos, como buenos artistas que son, siguen teniendo un as bajo la manga y el lanzamiento de “El Amor en los Tiempos del Perreo”, llegará acompañado a la par con el lanzamiento de un nuevo sencillo, el cual lleva por nombre “Tan Bonita”, y que será lanzado de manera simultánea con el disco.