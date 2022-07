Piden destituir director interino de Instituto de Ayutuxtepeque por actos arbitrarios

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció presuntos actos arbitrarios y abuso de poder cometidos por el director interino del Instituto Nacional de Ayutuxtepeque, Luís Ernesto Soto Machuca, en contra de docentes. L anterior con el conocimiento del director departamental y del viceministro de Educación, Ricardo Cardona.

Roxana Pineda Lobato, docente vulnerada en sus derechos laborales, dijo que Machuca tiene un proceso abierto en la Fiscalía General de la República (FGR) por una demanda por los presuntos delitos de actos arbitrarios, violencia contra la mujer y otros delitos relativos al abuso de sus facultades en el ejercicio de sus funciones.

La docente despedida reveló que ha sido sometida por varios años por Machuca y aunque haya interpuesto procesos en diferentes instancias, estas no se han tomado en cuenta. Machuca, según dijo Pineda, ha suspendido a dos docentes. “La Junta de la Carrera Docente, Sector 2 no ha mandado ningún descuento salarial y tampoco la suspensión de los maestros, para que no los dejen ingresar. La Dirección Departamental mandó una nota donde (ordena) reinstalar a los dos docentes, pero el director Machuca no los dejó entrar”.

El Frente Magisterial Salvadoreño pidió al Ministerio de Educación que al director interino se le aplique el artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente, el cual establece que cualquier anomalía que se le compruebe se le podrá destituir de sus funciones.

Idalia Zúniga, representante del FMS, lamentó que un director interino cometa actos arbitrarios y ponga en peligro la estabilidad laboral de los docentes. “Ningún director puede aplicar la suspensión previa (que el docente ya no puede acercarse al centro escolar y se le excluye en la planilla) y dejar sin salario a los docentes. Como FMS pedimos al director departamental y al ministro de Educación que retire al director interino”.