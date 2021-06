Piden crear un Viceministerio de Agua para evitar que el recurso sea privatizado

Samuel Amaya

Representantes del Movimiento de Víctimas Afectados/as por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC), junto a las diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso y Dina Argueta, presentaron una pieza de correspondencia en la que proponen crear un Viceministerio de Agua adscrito de MARN, para que sea el encargado de gestionar este recurso.

El MOVIAC consideró “urgente” la elaboración de un marco jurídico que permita gestionar el recurso hídrico atendiendo a las necesidades de las personas, la realidad política, social y económica del país y el funcionamiento de la naturaleza. En este sentido, el MOVIAC propone que la gestión del recurso hídrico esté bajo la responsabilidad del Estado salvadoreño, bajo la forma de un Viceministerio de Agua adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tomar todas las decisiones que sean necesarias.

Este viceministerio sería acompañado de un organismo contralor para ejercer funciones de asesoría, supervisión y contraloría, y así garantizar que el funcionamiento del viceministerio esté acorde a los principios y condiciones previamente establecidas. Pero “sin poder de decisión, solo de observar”, comentó el ambientalista Ricardo Navarro.

Además de regulaciones y logística propias del funcionamiento de un organismo estatal, la gestión del Viceministerio de Agua, según el MOVIAC debe apoyarse en dos principios fundamentales: la sustentabilidad del ecosistema y la justicia social. El primer principio se apoya en el conocimiento que el agua no es creada por el ser humano, sino que es el producto de un ciclo hidrológico que tiene lugar en el ecosistema, por lo tanto, la disponibilidad de agua requiere el buen funcionamiento del ecosistema y el segundo principio parte de la consideración que el agua es un derecho humano.

Ambos principios se pueden hacer efectivos creando en el viceministerio departamentos o unidades que asuman diferentes funciones como la protección del ecosistema, la protección de la calidad y uso del agua, generación de conciencia y justicia en cuanto al agua, cada una de ellas apoyándose en otros ministerios, universidades, centros de investigación y organizaciones ambientalistas que puedan tener alguna experticia en los temas particulares, detallaron.

Los representantes del MOVIAC manifestaron que algunas organizaciones proponen crear una instancia con autonomía presupuestaria, financiera, y administrativa; sin embargo, el MOVIAC dice que con esos niveles de autonomía, se puede llegar a situaciones donde la instancia no tenga la capacidad de realizar las acciones que sean necesarias o realizar acciones que no estén acordes a la política nacional, lo cual podría generar en el imaginario colectivo la conveniencia de privatizar el recurso. Por tal razón, reafirmaron la importancia de un Viceministerio de Agua, para que la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA) no se convierta como la ANDA, sobre un posible colapso financiero, afirmó Ricardo Navarro.

“Hemos visto nosotros que esta Asamblea ha quitado a la Asociación Nacional de la Empresa Privada de todas las autónomas, pero hemos visto que hace poco se aprobaron dos fideicomisos por más de $1,200 millones, y por petición del presidente de la República, en el primer fideicomiso que era para el rescate de la agricultura puso a ABANSA, que son los banqueros de ANEP, en el segundo, puso a Camagro, vicepresidente de la ANEP, entonces, el presidente (Bukele) se ha peleado con el presidente de la ANEP, pero no está peleado con la ANEP”, criticó Ricardo Navarro.

El ASA estaría dirigido por un presidente, quien justamente lo nombraría el jefe de Estado, Nayib Bukele. “¿Y a quién va a nombrar? Cuestionó Navarro, “a sus amigos, a gente que está de acuerdo con él”, contestó.