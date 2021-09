Piden al gobierno dejar de improvisar y resolver los problemas de la población

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los tradicionales desfiles del 15 de septiembre para conmemorar la independencia patria, este año fueron sustituidos por varias marchas convocadas por diverso sectores para protestar contra la forma autoritaria del presidente de la República Nayib Bukele. Las organizaciones que conforman el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y movimientos sociales, así como el Colegio Médico, por ejemplo, se concentraron en las cercanías del parque Cuscatlán para dirigirse hasta la plaza Morazán, donde con otras organizaciones de las sociedad civil, incluido el sector justicia.

En esta marcha, sus voceros pidieron al gobierno dejar de improvisar y resolver los problemas de la población.

El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, mostró su preocupación porque el gobierno de Nayib Bukele está manejando de una forma nada transparente tanto los fondos de Salud como las cifras de los casos del COVID-19, lo cual hace difícil que en el país se haga un análisis objetivo, pues no existe un plan específico de Salud, unido a que casi toda la información está en reserva escudándose en la Ley de Acceso a la Información.

“Hemos visto por parte del gobierno un enfoque de atención al coronavirus, a construir mega hospitales y centros de vacunación, pero no a dar soporte en el área de medicina preventiva, en un país como el nuestro ese debería ser el enfoque primario. Estamos preocupados por las recientes reformas a la Ley del Seguro Social, donde el Ejecutivo quiere todo el poder y tomar las decisiones”, enfatizó.

Sonia Viñerta, integrante de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS), denunció que el actual gobierno ha despedido más de 10,000 empleados de las diferentes instituciones del Estado, sin tomar en cuenta la protección y derechos de las mujeres al cesar de sus puestos a embarazadas, jefas de hogar, madres solteras y quienes con una edad avanzada difícilmente puedan encontrar otro empleo. “Independencia de qué, la clase trabajadora necesita un empleo y estabilidad laboral, lo que se está haciendo Bukele es sacar a la gente de varias dependencias, no podemos guardar silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Hay toda una intencionalidad implícita de acabarse la figura sindical porque es quien le da fuerza a la clase trabajadora”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que con el gobierno de Bukele el país va en retroceso debido al debilitamiento de la institucionalidad e irrespeto a las leyes, porque en la medida que hay inseguridad jurídica e institucional, la inversión, los salarios y capacidad adquisitiva también disminuye.

“El bitcoin solo puede beneficiar a la clase dominante y poderosa económicamente, pero no así a empleados que sobreviven de su salario, es un riesgo por ser una moneda especulativa; estamos a la puerta de un declive para la clase trabajadora con discursos que todo se está haciendo bien, pero la realidad no es así, es una economía debilitada, con un gran riesgo de caer en un impago, incluso, llegando a que las personas no podrán sobrevivir”, afirmó Viñerta.

Mientras tanto, Ulises Piche, representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), indicó que con el actual gobierno la situación ha empeorado, no hay transparencia ni detalle de los gastos, pues casi toda la información está en reserva, “no es un gasto privado, sino de toda la nación, por lo cual debe ser auditado por la población”, recalcó.

Viñerta pidió el respeto del Estado de Derecho, restaurar la independencia de poderes, participación plena y efectiva de las diferentes expresiones sociales del país, particularmente de los pueblos indígenas y sus estructuras organizativas en la toma de decisiones, tanto las administrativas como legislativas.

El BRP señaló que al conmemorar el Bicentenario de la Independencia este 15 de septiembre el pueblo se enfrenta a un régimen autoritario encabezado por el clan Bukele, quien está desmantelando las instituciones democráticas surgidas por los Acuerdos de Paz y montando una estructura de corrupción, abuso de poder e impunidad, en alianza contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“A 200 años de la independencia reiteramos nuestro rechazo contra el régimen de Bukele, el sucio negocio del bitcoin, el alto costo de la vida y los despidos masivos, la reelección presidencial y las reformas constitucionales regresivas, la persecución política a la oposición y por la libertad de los presos políticos”, externaron los representantes del BRP.

Las organizaciones se declararon en resistencia por una patria libre, soberana, democrática y justa, sin presos políticos, narco gobiernos delincuentes y corruptos; sin dictaduras militares ni civiles, ni violaciones a los derechos humanos, violencia y discriminación hacia las mujeres.