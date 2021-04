Piden al FBI y Departamento de Estado investigar a Bukele por “intervenir en elección Federal”

Yaneth Estrada

La congresista de Estados Unidos, Norma Torres, manifestó en una entrevista televisiva, que luego de mencionar a los “posibles” nexo entre los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica y narcotráfico, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó 49 mensajes en su contra, a través de redes sociales. Una violenta respuesta que aplicó a periodistas, mujeres, empresarios, investigadores, médicos y a quienes cuestionan sus decisiones, tildándolos de 3% u oposición.

“Nunca en la historia, un presidente había pedido a sus seguidores no votar por Congresista de Estados Unidos, por eso pido que esta acción sea investigada, lo que hizo en redes es ilegal, está interfiriendo con una elección federal y eso es un crimen, espero que el FBI y el Departamento de Estado den paso a esto, porque no le corresponde a él (Nayib Bukele) decirles a sus votantes por quien votar, como yo no me meto en las elecciones de ellos”, expresó la congresista Torres.

La representante demócrata aseguró que el problema surge por la falta de transparencia en el uso de fondos donados por el Gobierno de Estados Unidos, más cuando este dinero surge del pago de impuestos. “Necesitamos garantizar a nuestros ciudadanos que ese dinero está llegando a quienes lo necesitan y no a los bolsillos de estos líderes de la región. Ya hemos hecho eso por muchos años dando asistencia y no han trabajado por eso quiero un recibo de cuánto nos está costando salvar las vidas de esos bebés, que vienen acá porque no pueden tener un futuro en su país”.

El pasado 1 de abril, Bukele cuestionó a la legisladora por sus opiniones por el caso de las niñas ecuatorianas lanzadas por traficantes a través de la valla fronteriza de Estados Unidos, en la que mencionó a El Salvador. A través de su cuenta de Twitter, Bukele recomendó a Torres “usar una parte del cheque de sus financistas para comprar anteojos”. Ante estos comentarios, la congresista de origen guatemalteco respondió que independientemente de su país de nacimiento, «todos los niños merecen una vida digna y segura en su país».