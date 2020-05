Piden a presidente Bukele respete institucionalidad del país

Joaquín Salazar

“…Nos preocupan varias acciones recientes que ha tomado que ponen en peligro los Derechos Humanos del Pueblo Salvadoreño y la Democracia de su país. Respetuosamente le pedimos que reconsidere estas acciones y no use el COVID- 19 como pretexto para socavar la Constitución Salvadoreña y las normas internacionales”, dice una carta enviada por dos congresistas del Comité de Asuntos Exteriores de la Casa de Representantes de Estados Unidos, enviada al Presidente de la República, Nayib Bukele, ante el anuncio de no aceptar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras.

Los congresistas se muestran preocupados por varias acciones recientes que el mandatario ha tomado, “ya que ponen en peligro los Derechos Humanos del Pueblo Salvadoreño y la Democracia del país, por lo que respetuosamente le pedimos que reconsidere estas acciones y no use el COVID- 19 como pretexto para socavar la Constitución Salvadoreña y las normas internacionales”, agrega.

El llamado de los congresistas estadounidenses es ante la no aceptación del mandatario salvadoreño en acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y las retenciones de salvadoreños que son enviados a centros de retención y el trato a los reos en los penales. Los congresistas agregaron que están “perturbados” por las medidas tomadas contra privados de libertad en centros penitenciarios del país. Principalmente, por las medidas en que los reos fueron hacinados para la toma de fotografías por la emergencia ante el incremento de los homicidios en la última semana. “fotografías que son degradantes”, agregaron.

El presidente de la República, Nayib Bukele, externó su rechazo “al apoyo internacional que tienen las pandillas salvadoreñas”.

“Organizaciones que callan al ver como descuartizan salvadoreños, ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos, cuando dijimos que eran una organización criminal internacional. Es demasiado obvio: Guardan total silencio ante actos de barbarie; pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en centros penales, que fueron controlados por las maras durante décadas”, sostuvo.