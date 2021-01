Piden a la población evitar hacinamiento en unidades del transporte

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a que este momento los contagios por COVID-19 siguen en aumento, el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Saúl Castelar, pidió nuevamente a la población no bajar la guardia y cumplir con las medidas de bioseguridad, pues aunque el 99% de las personas utiliza la mascarilla como uno de los principales métodos de barrera para no contagiarse de la enfermedad, también es necesario evitar el hacinamiento en los buses y microbuses.

Castelar reiteró que uno de los principales objetivos de los controles en diferentes puntos es constatar el cumplimiento de las medidas como uso de mascarilla, aplicación de alcohol gel y guardar el distanciamiento físico, ya que el transporte colectivo es un foco potencial de contagio, aunque hay transportistas que respetan la cantidad permitida de pasajeros de pie dentro de las unidades. “Hemos comenzado el año sin dejar de hacer conciencia en la población a que siga cumpliendo las medidas sanitarias, este no es momento de bajar la guardia. El uso de la mascarilla se sigue adoptando por los salvadoreños, el 99% la utilizan, la responsabilidad de todos es continuar acatando los protocolos de bioseguridad en los diferentes contextos”, enfatizó el viceministro. Las verificaciones se efectúan a través de controles vehiculares instalados por la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), con el apoyo de los gestores de tránsito del VMT, aplicando desde el 24 de agosto 2020 que inició la reactivación del transporte público, cerca de 9,000 esquela por diferentes faltas, entre ellas sobrepasar la cantidad permitida de pasajeros, no contar con licencia de conducir e incumplir las tarifas del pasaje.

Durante uno de los controles la PNC decomisó las placas a un autobús de la ruta 202, que hace su recorrido desde Ahuchapán hasta San Salvador y viceversa, por no estar vigente el permiso de línea y no portar documentos en regla. El titular del VMT dijo que hay 13 procedimientos abiertos de sanción, los cuales van más allá de las multas y pueden terminar en la suspensión del permiso de circulación, advirtió a los transportistas que la compensación económica recibida puede estar en juego, si ellos incumplen las normas de transporte, incluida el alza de las tarifas.

Según el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, entre las medidas solicitadas a los transportistas esta contar con dispensadores de alcohol gel para los pasajeros, uso obligatorio de mascarilla para los conductores y pasajeros, no permitir personas comiendo y no exceder la capacidad de pasajeros permitida por la ley.

“Lamentablemente la ley nos permite tener un 15% de pasajeros parados como máximo, pero pese a eso muchos de los transportistas abusan e incrementan a veces hasta el doble de la capacidad y eso no está permitido, vamos a estar monitoreando con la Policía de Tránsito e inspectores del VMT y en caso que no lleguen acatar la ley pondremos una infracción”, añadió Rodríguez.