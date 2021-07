Piden a empresarios de transporte, turismo y alimentos no bajar la guardia contra el COVID-19

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

A fin disminuir los casos positivos de COVID-19 que se registran a diario en el país, la ministra de Turismo, Morena Valdez hizo un llamado a los empresarios de alimentos, transporte, turismo y a la población en general a no bajar la guardia en la implementación de los protocolos sanitarios.

“Todas las actividades no incluidas en el artículo 1 del decreto transitorio deben cumplir con las medidas de bioseguridad, pedimos que se cumpla el uso de mascarilla, lavado constante de manos y distanciamiento social, ya se tienen todos los protocolos establecidos, solo así podremos salir juntos de esto”, sostuvo la funcionaria.

El decreto “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos y privadas” prohíbe por 90 días conciertos, espectáculos deportivos abiertos al público, fiestas patronales y mítines

Indicó que junto al Ministerio de Salud y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) estarán vigilantes que los rubros cumplan con las medidas de bioseguridad, porque de eso dependerá la disminución de los casos del virus.

Francisco Alabi, titular del Ministerio de Salud, recalcó que el cumplimiento de los protocolos no incrementa el riesgo de contagios por COVID-19, lo cual permite que continúe siendo viable la actividad económica, sin afectar las acciones cotidianas de la población.

“No es una antesala a una cuarentena, se busca no cerrar el país, sino solamente restringir actividades no esenciales bien precisas y que disminuyan los casos de COVID, por eso, el decreto transitorio es la decisión más equilibrada para no afectar a la mayoría de los sectores”, aseguró Alabi.

Autorizan entrada a espectáculos deportivos

Pese a que el decreto transitorio prohibe la entrada a espectáculos deportivos, autoridades del gobierno anunciaron que se permitirá el ingreso de la población a espectáculos deportivos, bajo la condición de que los aficionados presenten su cartilla de vacunación anti-COVID-19 con las dos dosis del fármaco.

El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, dijo que la evolución de la pandemia ha sido un aprendizaje constante, a nivel internacional se van generando las recomendaciones para el manejo y poder salir adelante.

La autorización incluye los encuentros de la Liga Mayor de Fútbol y los partidos clasificatorios a la Copa del Mundo Catar 2022, que disputará la selección mayor en el estadio Cuscatlán.

Bukele advirtió a los aficionados no pasarse de listos e intentar falsificar la cartilla de vacunación, además pidió a quienes asisten a los escenarios deportivos a seguir los protocolos de bioseguridad.

Vacunas

El Ministerio de Salud recibió este viernes 43,290 dosis contra el SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, se trata de una compra directa del gobierno y el vigésimo lote que arriba al país, con lo cual se llega a 6,923,980 vacunas para lograr inmunizar a 4.5 millones de personas.

Doce lotes han sido por compra directa del Estado, el resto vía donativo COVAX, a través de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, la República Popular China y México.