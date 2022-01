Pico de cuarta ola COVID-19 se estaría alcanzando esta semana

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las proyecciones indican que estamos en el máximo pico de ascenso de la cuarta ola del COVID-19, y luego comenzará su reducción, no es bueno confiarse ante la presencia de Ómicron y creer que nos afectará de forma leve, aún está presente la variante Delta, así lo aseguró el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico.

Brizuela dijo que Ómicron iba a llegar en cualquier momento al país, debido al elevado flujo migratorio y las mínimas restricciones de ingreso. Desde diciembre existía la sospecha clínica de la nueva variante, la cual se comporta de forma diferente al resto. En la situación actual ya no se recomienda el tamizaje comunitario, sino sólo a aquellas personas con síntomas para definir su tratamiento.

Brizuela señaló que sin la información adecuada es difícil hacer un análisis objetivo del comportamiento de la pandemia, lo ideal es disponer de los datos de las personas vacunadas. Según estadísticas, hay más de un millón de personas que aún no se han vacunado, por lo cual, es necesaria más información para reducir los mitos y el temor a recibir el fármaco.

“Nos seguimos enfermando pese a estar vacunados, porque las vacunas fueron diseñadas para las primeras variantes del virus, hay un porcentaje considerable de población que se opone a la vacuna, pero esta estrategia ha salvado millones de vidas y no podemos estar en contra de ellas”, afirmó Brizuela.

Para el galeno, es contraproducente que los niños vuelvan a recibir clases presenciales, pueden contagiarse y también servir de vectores para llevar la enfermedad a sus hogares. La Asociación de Pediatría recomendó vacunar a los menores de edad, pero con la versión Pfizer pediátrica y esperar hasta tenerla disponible.

Luis Merlos, médico epidemiólogo, manifestó que no comparte la postura de los colegas antivacunas, pues dicha estrategia está sacando adelante la pandemia, aunque es un tema donde todos deben involucrarse. El beneficio de las vacunas es reducir el porcentaje de fatalidad frente al virus, si la persona ya tiene las tres dosis siempre puede infectarse de COVID-19, lo que evita es una mayor letalidad.

“Con la variante Ómicron y la presencia de Flurona en el país no hay que perder el tiempo, tenemos que ajustar nuestras propias medidas sanitarias, es preocupante el nivel de incremento de contagios de COVID-19, en muchos casos puede ser que no se trate solo de una gripe común. Gracias a Dios hay una serie de vacunación y las letalidades han bajado considerablemente, aunque hay gente que no cree en la vacunación”, aseguró Merlos.

El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” (ALAMES El Salvador) indicó que mientras la cuarta ola de COVID-19 impacta El Salvador, la ciudadanía busca opciones de tratamiento y el MINSAL distribuye kit con medicamentos, sin hacer público los estudios de la efectividad farmacológica, al manejar la salud con base a propaganda y marketing. La población sufrirá las consecuencias con posibles enfermedades renales y hepáticas por prescripciones de medicamentos sin sustento científico.

“Cuál es el fundamento farmacológico, para mantener la Ivermectina 6 mg. en el kit de COVID-19 del MINSAL, cuando las decisiones se toman por otros criterios, como marketing, propaganda o intereses económicos, se convierten en un atentado a la salud pública”, sostuvo ALAMES El Salvador.

Mientras tanto, la población sigue acudiendo masivamente a las cabinas móviles instaladas por el Ministerio de Salud, este lunes el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica tomó pruebas Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), en el parque central de Cinquera, Cabañas, parque central de Sociedad, Morazán, parque central de San Luis del Carmen, Chalatenango, y en el parque Libertad, Santa Ana.

La extracción de material biológico de garganta y nariz requiere solo de segundos, permite la detección de casos positivos al coronavirus y cortar su transmisión, además de proporcionar el tratamiento médico de forma oportuna, si la persona resulta con COVID19, el personal del Ministerio de Salud establece aislamiento y monitorea al paciente durante 14 días. Hasta el momento se han practicado 1,580,995 pruebas PCR.