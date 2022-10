PERÚ: LA DERROTA ELECTORAL DE LA IZQUIERDA

Mientras en Brasil gana la izquierda, en Perú esta fue muy

derrotada.

El desgaste del Presidente Pedro Castillo y la derechización y

división de los socialistas peruanos le dejó la cancha libre a la

derecha.

¿Por qué se ha producido tal descalabro y cómo salir de ello?

Por Isaac Bigio

Politólogo economista e historiador

Al momento de escribir estas líneas, el sol recién empieza a

aparecer en el territorio peruano, pero la noche se anuncia para

los partidarios del nuevo Gobierno y para las izquierdas.

Cuando aún no se conocen los resultados finales, algo que

salta a la vista es que distintas alas de la derecha han copado

los principales gobiernos municipales, mientras que quienes

han retrocedido son los partidos nacionales que han venido

planteado una nueva constituyente y un cambo social en

beneficio de los pobres.

Es probable que hoy haya mucha gente progresista que se

sienta descorazonada o desmoralizada. La mejor forma de

evitar que la depresión nos pueda abrazar es buscar examinar

las causas de la derrota y ver cómo revertir ese proceso. Hay

que sacar las lecciones para mantenerse optimista. Por más

duras que sean las críticas, estas no buscan demoler la meta

de llegar a una sociedad más igualitaria, sino, por el contrario,

buscar retomar mejor la senda para lograr tal objetivo.

Hasta donde sepamos ninguno de los partidos históricos de la

izquierda han podido participar y ninguna de las 2

organizaciones inscritas que se reclaman de tal vertiente (Perú

Libre, PL, y Juntos Por el Perú, JPP) han logrado algún triunfo

electoral. Como en estos comicios se han presentado decenas

de listas regionales «independientes» es posible que algunas de

estas hubiesen sido estructurados en torno a izquierdistas (y

que incluso hayan tenido una buena performance en sus

localidades), pero no es fácil identificarlas y, en todo caso, hay

una total carencia de un polo de referencia a nivel nacional.

JPP y PL se desinflaron.

Según las cifras oficiales de la ONPE (Oficina Nacional de

Procesos Electorales) antes de las 7 am vemos que Perú Libre

no ganó en Huancayo ni en Junín ni en ninguna de las

provincias de esa región, en la cual este partido «marxista

leninista» ha nacido y que ha sido su baluarte. PL ha acabado

no bien parado en todas las 15 regiones donde postularon. En

Lima, PL ha quedado en el último puesto, incluso por debajo de

los votos nulos o blancos y del 1.5% de los votos emitidos. De

todos los 43 distritos que componen a la capital no hemos

encontrado uno solo en la cual el partido con el cual ganó

Castillo no haya quedado en la cola. Esto último pasa, incluso,

en los barrios más pobres.

JPP puso como su candidato estrella al hijo de un famoso

novelista belaundista, el mismo que en el 2010 se lanzó para la

alcaldía capitalina con el lema «Lima con alegría». A JPP no le

importó el hecho de que Gonzalo Alegría había estado en la

última década con buena parte de la derecha no fujimorista

(candidato de AP en 2010, electo parlamentario andino

suplente con la Alianza Perú Posible hecha por Toledo, AP y

Somos Perú en 2011, asociado a la APP de Acuña en 2014-15,

y candidato de Victoria Nacional y partícipe del plan de

gobierno de George Forsyth en 2020-21).

JPP hizo entrar a sus filas a Alegría, quien hacía una campaña

que, en vez de concentrarse en promover viviendas sociales,

restablecer el vaso de leche, mejorar las condiciones salariales,

laborales y de techo de los trabajadores y desarrollar la entrega

regular de canastas familiares, prometía crear una ciudad

nocturna con casinos y discotecas en la costa verde hecha con

inversionistas extranjeros.

Pese a que Alegría y sus partidarios afirmaban que tenían

encuestas en las que JPP figuraba de puntero (y hasta

distribuían algunas encuestas de empresas desconocidas y

favorables vaticinios de una bruja), el candidato de JPP viene

quedando en el sexto puesto y con menos del 6% de los votos

emitidos.

Hace 18 meses Castillo y PL obtuvieron 8,8 millones (un récord

histórico para el Perú), pero hoy el globo rojo se ha desinflado.

Los distritos más populares de Lima abandonaron a los

socialistas y endosaron a Daniel Urresti, el exministro del

interior de Ollanta Humala. Rafael López Aliaga, en cambio,

arrasó en los más pudientes.

En Lima metropolitana, los 5 primeros lugares lo vienen

ocupando distintos derechistas. A más del 97% de las ánforas

contabilizadas, López Aliaga viene ganando con encima del

23.5% de los votos emitidos, mientras que su rival Urresti está

en un 22.75%.

En La Libertad, César Acuña parece que va a lograr su objetivo

estratégico de ganar el Gobierno regional. En Cajamarca, la

tierra de Castillo, se ha impuesto Avanza País, el partido de la

ultra-golpista Patricia Chirinos.

¿Por qué ahora la tendencia se ha revertido y son distintas alas

de la derecha las que han triunfado?

1) Castillo, cuando ganó las elecciones del 6 de junio del 2021,

estuvo en la capacidad de llegar al poder movilizando a cientos

de miles de desposeídos en las calles para defender su victoria

electoral y debutar en Palacio, desconocer a la fuji-constitución,

restablecer a la carta magna de 1979, convocar a una nueva

constituyente y aplicar un «shock» de medidas para reducir la

brecha social. En vez de optar por ese camino, Castillo decidió

congraciarse con el establishment, jurar por la fuji-constitución,

mantener al mismo director monetarista del BCR (Bando

Central de Rerserva) y hacer todo lo posible para congraciarse

con Joe Biden (a quien visitó 2 veces, y al cual ha apoyado en

sanciones contra Rusia, en sus ejercicios de guerra naval del

Aro del Pacífico contra Moscú y Beijing, en renovar la USAID,

en seguir manteniendo 10 bases militares y tropas

norteamericanas y en seguir los lineamientos del FMI).

2) Castillo se ha desgastado al burlarse de sus «palabras de

maestro» pues no ha cumplido desde las más sencillas de estas

(como renunciar al sueldo, al avión y al palacio presidenciales),

le ha dado demasiado poder a su entorno de parientes y

paisanos (varios de ellos hoy procesados o prófugos), se ha

llenado de ministros muy cuestionados por cuestiones morales

(así como por ser de derechas, como su anterior canciller) y ha

decidido adaptarse a todas las presiones de la ultraderecha

(rechazando disolver el Congreso).

3) Perú Libre tuvo la gran oportunidad de haberse transformado

en el mayor partido de masas que haya tenido la izquierda en

todas las naciones andinas. Los 8,8 millones de votos que este

obtuvo en junio 2021 no los había sacado ningún partido que

se reclamase marxista o leninista en todo Occidente en lo que

va de este milenio. Para hacer tal cosa, les propuse, que PL

debiera abrir sus filas a la mayor parte de las organizaciones

sindicales, campesinas, populares, laborales, estudiantiles,

magisteriales, juveniles, feministas, así como de reservistas,

ronderos, ollas comunes y otras entidades populares y

organizaciones de izquierda. En vez de haber querido seguir el

ejemplo del Partido de los Trabajadores del Brasil, del

laborismo británico o del MAS boliviano, PL decidió reducirse a

una capilla y atacar al resto de la izquierda (incluyendo a varios

de sus militantes) como «caviares» o «traidores». En vez de

hacer un frente amplio (como el del Uruguay, Chile, Colombia o

los que antes se dieron en Perú al final de la dictadura militar),

PL se cerró al resto, incluyendo purgas a muchos críticos

internos.

4) Desde el 2021 estuve planteando que todas las izquierdas y

las organizaciones labórales y populares deberían hacer un

frente único para movilizar a las masas contra las tentativas

golpistas y para profundizar las reformas sociales, así como

para organizar congreso de bases que decidan candidaturas

unitarias para estas elecciones locales y regionales. En vez de

optar por tal camino, JPP se ha ido deshaciendo de todos los

partidos históricos marxistas que la componían y a abrazar el

proyecto del centro-derechista Alegría de hacer un gran partido

centrista y progresista. PL, por su parte, cuando llega a la

Presidencia del Consejo de Ministros, acepta la fuji-constitución

y el modelo neo-liberales, luego se niega a hacer un frente

único contra el golpismo y las leyes antilaborales de Alva, ataca

a los “caviares” (moderados de izquierda y centro) como

enemigos peores que la ultraderecha neofascista y termina

rompiendo con sus pocas bases sindicales (maestros), con el

60% de sus 37 congresistas y con toda su plancha

presidencial.

Nuevos escenarios.

Como premio consuelo de la derrota electoral de las izquierdas,

se argumenta que Fuerza Popular (FP), el partido del

fujimorismo, perdió en las 19 elecciones regionales donde se

presentó. Incluso en el residencial San Isidro, donde llevaron

como candidato a César Combina (quien inicialmente iba a ser

su postulante para toda Lima), FP quedó tercero.

Es cierto que los 2 partidos que polarizaron al país en la

segunda vuelta del 6 de junio han quedado minimizados y

derrotados. Sin embargo, el fujimorismo puede jactarse de que

han apuntalado a “Porky”, quien en la nueva Comuna tuviese a

varios fujimoristas, así como que en diversas regiones han

ganado socios suyos con quienes comparte la nueva mesa

directiva congresal.

El desgaste de los partidos centrados en Lima ha hecho que

ganen movimientos locales en 22 de las 25 regiones. Se ha

generado una suerte de nuevo vacío político. La izquierda ha

contribuido a generar este por haberse derechizado y dividido.

El nuevo escenario podrá hacer que Castillo se siga

distanciando de su mensaje original y de PL, y que su

adaptación al establishment le vaya desgastando aún más.