Personas con Discapacidad exigen cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte de las acciones del Día Internacional y Nacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre, organizaciones de este grupo poblacional acudieron a Casa Presidencia para exigir al presidente de la República, Nayib Bukele y al consejo de ministros el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión, la cual entró en vigencia en enero de 2021.

Las personas con discapacidad denunciaron el incumplimiento del artículo 135 de la Ley Especial de Inclusión, el cual establece que es responsabilidad del Órgano Ejecutivo la elaboración del Reglamento que permite operativizar la normativa en todos los niveles de las instancias del Estado, sin embargo, hasta la fecha no han demostrado interés y voluntad política, para la elaboración participativa y consultada con las organizaciones de este sector.

Además, señalaron el incumplimiento del artículo 10 de la Ley Especial de Inclusión por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al no garantizar que el Presupuesto General de la Nación 2022 contenga los recursos para la aplicación de esta normativa desde las diferentes instituciones del Estado, ya que una Ley sin presupuesto no garantiza la inclusión.

Fátima Hernández, representante de las organizaciones de personas con discapacidad, explicó que el hecho de acudir a Casa Presidencial es para hacer saber al presidente Bukele sobre las peticiones con relación al cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión, sobre todo que el Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) asuma su verdadero rol.

“Las personas con discapacidad solicitan ser informados y tomados en cuenta en el proceso de elaboración y aprobación del reglamento respectivo, así como de cualquier reforma a la ley. También es necesario el involucramiento efectivo de los diferentes funcionarios de gobierno en las reuniones del CONAIPD a fin de lograr la debida eficacia del reglamento”, afirmó.

Según Carlos Montes, administrador del Comité Unido para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad (CUDIPD), el Estado salvadoreño tiene una deuda con la promoción y defensa de los derechos de este sector, con la nueva ley el CONAIPD es un ente del Órgano Ejecutivo, con la función rectora y controlara de los derechos de dicho grupo poblacional.

“Una deuda del presidente es que no ha elaborado el reglamento de la Ley Especial de Inclusión, al carecer del reglamento las otras instituciones del Estado no pueden activarse; además, durante la pandemia hechos sido excluidos porque la prioridad de atención en los centros hospitalarios ha sido el covid, hay casos de personas con discapacidad intelectual que han fallecido al no recibir atención”, enfatizó Montes.

Reiteró que ya en otras ocasiones han protestado en Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda para pedir un presupuesto a fin de dar cumplimiento a la Ley Especial de Inclusión, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.

Las personas con discapacidad pidieron al Órgano Judicial les garantice el acceso a la justicia, contar con programas de formación a los operadores de justicia, protocolos de actuación, medidas para la accesibilidad, y mecanismos para garantizar ajustes de procedimiento, entre otras.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.