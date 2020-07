Periodistas son luchadores de primera línea: Foro de Agua

Gloria Silvia Orellana

“La información adecuada salva vidas”, dijo Carlos Flores (ECOS), integrante del Foro del Agua, al reiterar que el trabajo periodístico en el marco de la Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus ha sido vital para mantener a la población advertida en medidas de prevención, situación de la COVID-19 en el país y el cumplimiento de restricciones sociales y laborales.

“Nosotros reivindicamos como luchadores de primera línea, allí ubicamos a periodistas y medios de comunicación; porque hasta ahora, como lo maneja el Gobierno actual, pareciera que no están allí o que están de estorbo a lo que hace el Gobierno, cuando es totalmente falso”, sostuvo Flores.

El Foro del Agua señaló la importancia de la labor periodística en el cumplimiento del derecho humano a la libertad de información y prensa, así como otros derechos fundamentales como el agua y un medioambiente sano.

“Al decir que el gremio periodístico está en primera línea, hablamos de un trato digno para ellos y ellas, y eso quiere decir incluso que deben tener facilidad a las pruebas de COVID-19, como actualmente la tienen los funcionarios de Gobierno, que pareciera que son los únicos que tienen acceso irrestricto a la prueba; hacemos ese llamamiento porque los y las periodistas realizan una labor fundamental en la construcción de la democracia y lucha contra la COVID-19”, agregó.

Asimismo, reiteraron la tenacidad del trabajo periodístico en temas de actualidad como la transparencia y rendición de cuentas en torno a la construcción del hospital El Salvador, en el lugar que ocupó el CIFCO, al solicitar información sobre los retrasos en la construcción del edificio, en donde ha sido obvio que no cumplieron con las etapas del plan del Gobierno y que, al no contar con este establecimiento de salud, se vulnera la atención en salud de la población que no puede ser ingresada para su tratamiento, porque se impide la fiscalización social.

Xenia Marroquín (ASPRODE), integrante del Foro del Agua, comentó que el objetivo de convocar a los medios para entregarles un paquete con implementos en prevención de su salud era un reconocimiento a la labor que a diario realiza el gremio periodístico durante la emergencia, que ha generado en algunos casos contagios e incluso fallecidos.

“Sabemos que son periodistas y medios comprometidos en la defensa y lucha por el derecho humano al agua y el saneamiento, así como otros derechos fundamentales de la población. Nosotros queremos, como Foro del Agua, entregarles este equipo de protección personal para representantes de los medios de comunicación que en el día a día buscan información verídica, real y objetiva para entregarla a sus usuarios”, expresó Marroquín.

El paquete de protección contiene mascarillas, máscaras protectoras, alcohol-gel y desinfectante líquido, para implementar medidas de prevención del virus COVID-19 en los diferentes medios de comunicación.

“La labor que hacen los periodistas es muy importante para mantener informada a la población, cuando es difícil que llegue información veraz como requiere la población, y evitar algunos medios que salen y manipulan datos. Los periodistas merecen respeto y dignificación de su labor”, reafirmó María Orellana (PRO-VIDA), integrante del Foro del Agua, en la entrega de los paquetes.