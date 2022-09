Perezosos y marginados que no trabajan para ser mejores, cometen pecado social

Samuel Amaya

El sacerdote Ariel Cruz, de la parroquia de San Francisco, de Mejicanos, presidió la misa este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador, en su homilía dijo que la situación que vivió Monseñor Oscar Arnulfo Romero es similar a lo que viven los salvadoreños hoy.

“Ciertamente no iguales, pero no lejos de ser distinta”, dijo el líder religioso, pues en la realidad que el país vive se procede con “tanta habilidad” que “nos admiramos de tanta maquinación” con tal de mantener sus intereses que proceder con amor y dignidad en favor de los demás.

Romero decía que “la humanidad no comprende su dignidad, no se promueve y vive en un conformismo”; de esa frase el padre Cruz reflexionó que los ricos no son los únicos culpables “del pecado social”; sino que también están “los perezosos y los marginados que no luchan por conocer su dignidad y trabajar para ser mejores”.