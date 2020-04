Pereira pide depurar funcionarios ligados a estructuras criminales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante el incremento de homicidios en el país, Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, manifestó que el gobierno nunca debe doblegarse al crimen organizado, tal como ocurrió en el pasado, cuando servidores públicos estuvieron involucrados con las pandillas.

«Cuando el Estado salvadoreño se arrodilla ante el crimen organizado, el ciudadano común prácticamente solo le quedaría rezar, porque no tiene quien lo defienda, el homicidio y la extorsión no solo llega a la gran empresa, sino también a aquellas personas que venden y lo que ganan al día les sirve para comer. El crimen organizado está mandando un mensaje a alguien en particular, que están activados», señaló el alcalde migueleño.

Asimismo, exhortó tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a un diálogo y dejar las confrontaciones, ya que en momentos de crisis como la actual por el COVID-19 no debe prevalecer quién tiene más rédito o rating político, sino el que tiene capacidad de ceder por el bienestar de la población salvadoreña.