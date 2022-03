Pequeños y medianos productores denuncian grave situación del agro en el país

Alma Vilches

Alejandra Gochez, miembro de la junta directiva de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), indicó que las cooperativas agropecuarias del país atraviesan una grave situación, debido al aumento incontrolable en los costos de producción y el poco apoyo gubernamental a la agricultura y ganadería.

“Las cooperativas agropecuarias, pequeños y medianos productores de granos básicos, hortalizas, frutas, carnes, huevos, lácteos y miel, son los que abastecen la demanda nacional de alimentos básicos y son al mismo tiempo quienes más sufren la crisis, debido a que en su mayoría no controlan el mercado, no son sujetos de crédito y no cuentan con la protección del Estado”, afirmó.

Asimismo, dijo que el incremento en los precios de los insumos agrícolas y combustibles está generando una baja en la productividad y reducción en las áreas de cultivo, de no solucionarse este problema, habrá una expandida crisis alimentaria, más desempleo, pobreza, hambre y mayor migración de la población rural.