Pepe Reina cree que sufrió «el bicho» del coronavirus

El portero español Pepe Reina afirmó que cree haber sufrido el nuevo coronavirus, lo que le ha obligado a vivir «una semana distinta» para no contagiar a la gente que está con él.

«Esta última semana me ha tocado a mí pasar el bicho. Ha sido una semana distinta, de tener precauciones para no contagiar a la gente que vive conmigo», aseguró Reina a la radio Cadena Cope en la noche del lunes al martes.

«Aquí test no se hacen a no ser que estés muy mal, pero hablando con los doctores, los síntomas que he tenido han sido de ello, sin confirmación oficial, pero todo apuntaba a ello», precisó el portero español.

Reina, que llegó cedido al Aston Villa en enero procedente del AC Milan, consideró que «somos gente muy privilegiada. Tenemos una casa grande, con jardín. Yo pienso en la gente que vive en un piso de 70 metros cuadrados con dos hijos».

El portero español, campeón del mundo en 2010, asegura que sigue «la actualidad de España e Italia, incluso más que la de Inglaterra. Hay gente cercana pasándolo mal», antes de añadir que ve la situación «con preocupación, como todos».

Italia y España son los dos países europeos más afectados por la epidemia de coronavirus.

En España, según las últimas cifras oficiales, han muerto 2.696 personas desde el inicio de la pandemia, y hay 39.673 infectados por el coronavirus.

La pandemia también ha obligado a parar el fútbol, tanto en Inglaterra como en España o en Italia, pero Reina lo ve en estos momentos como algo secundario.

«El fútbol pasa a un segundo plano. No me importa mucho, la verdad. El bienestar de todos pasa por encima de cualquier otra cosa», concluyó.