Peligra continuidad de Nadal en el Masters de Londres

Londres/Prensa Latina

El español Rafael Nadal perdió el martes en la segunda jornada de la Copa Masters de esta capital ante el austríaco Dominic Thiem por 6-7 (7/9) y 6-7 (4/7), y peligra su continuidad en el certamen tenístico.

Thiem, quien afronta su sexta participación en las finales de la Asociación de Tenistas Profesionales, consiguió por primera vez dos victorias seguidas ante Nadal, a quien también superó en el Abierto de Australia 2020.

El austríaco debutó con un éxito en tres sets sobre el griego Stefanos Tsipsipas, que a continuación buscaba en el O2 Arena de Greenwich recuperarse ante el ruso Andrey Rublev, quien cayó en dos parciales en su primera presentación ante Nadal por el Grupo Londres 2020.

Este martes Thiem logró seis puntos por directo frente a dos del ibérico, ganó el 78 % de las unidades con el servicio inicial frente al 71 del español y concretó un quiebre en cinco oportunidades, similar cifra de Nadal aunque en solo dos chances.

Nadal, número dos del ranking mundial, logró una efectividad del 64 % con el saque inicial por el 63 de Thiem y conquistó el 57 por ciento de las unidades con el segundo servicio, algo superior al 50 de su adversario.

Estoy súper feliz, no solo por la victoria, sino también por el nivel de mi tenis. Creo que fue uno de los mejores partidos de mi vida, seguramente el mejor desde que reiniciamos tras el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, afirmó Thiem.

El austriaco buscará sellar su boleto a semifinales ante Rublev, contra quien registra paridad en los duelos entre sí, aunque el ruso triunfó en los últimos dos enfrentamientos, el último de ellos en Viena.

‘Pero en Austria tenía una pequeña lesión, mientras que para este torneo me pude preparar muy bien. Creo que estoy jugando mejor incluso que en Nueva York’, admitió Thiem para referirse a la conquista del Abierto de Estados Unidos 2020, su primer título de Grand Slam.

Por su parte, Nadal reiteró su confianza en poder conseguir el cupo a la próxima fase de un torneo en el que nunca doblegó al griego, a quien superó en cinco de sus seis partidos previos.

Confío en seguir en el torneo, porque estoy jugando bien. Puedo cuestionarme sólo no haber aprovechado las oportunidades que se me presentaron durante el partido, pero me voy con una serie de sensaciones positivas, aseveró Nadal.