Pedalearon para fomentar el uso de la bicicleta

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En el contexto del Día Mundial del Medio Ambiente el Centro de Tecnología Apropiada (Cesta) realizó un recorrido en bicicleta desde la ciclovía del bulevar Constitución hasta la Plaza el Principito en Ciudad Merliot. El objetivo de la actividad es concientizar a la sociedad sobre la protección del medio ambiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente fue dirigido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y celebrado cada 5 de junio desde 1973, el Día Mundial del Medio Ambiente es la plataforma mundial más grande para la divulgación ambiental y lo celebran millones de personas en todo el mundo. En El Salvador no fue la excepción, el CESTA junto a otras organizaciones realizaron “la pedaleada”, donde decenas de personas participaron en el evento, una de ellas fue la ciclista Ingrid Hausinger, quien llegó con su esposo e hija para inculcarle esta opción de transporte a las nuevas generaciones.

“Creo que es importante que vayamos sensibilizándonos y que nos acostumbremos, (al uso de la bicicleta) en El Salvador lastimosamente no se promueve la bicicleta o muy poco se está empezando con algunas iniciativas que las celebramos y pues poco a poco aunque sea los fines de semana tenemos que tratar de acostumbrarnos a andar en bicicleta y cada vez más en nuestra vida diaria para que ojalá en un futuro cercano en El Salvador sea factible podernos ir al trabajo, a la escuela, a nuestras casas, hacer las compras en bicicleta”, destacó Ingrid Hausinger.

Jesús López, coordinador del programa “Sin Bicicleta no hay Planeta” de CESTA aseguró que estuvieron en dos celebraciones, el primero como el Día Mundial de la Bicicleta que celebraron el 3 de junio y el 5 de junio que celebraron el Día del Medio Ambiente.

“Este año en el Día del Medio Ambiente nos ha tocado celebrarlo con una pedaleada. El cambio climático está haciendo destrozos a nivel internacional y aquí también El Salvador; nosotros necesitamos promover la bicicleta para reducir los impactos del cambio climático”, destacó López. Los automovilistas aún tienen tareas pendientes sobre tolerar a los ciclistas, ya que a los ciclistas no suelen respetarlos cuando transitan por las calles. “(En) el país sigue siendo sumamente peligroso andar en bicicleta, (los conductores) no respetan a las personas que andamos en bicicleta y esto tiene que ser un proceso que tiene que venir obviamente desde el Estado mismo a tratar de transformar la forma en cómo nos movilizamos”, enfatizó Ingrid Hausinger.

Para Hausinger lo más urgente que se tiene que hacer en El Salvador “es proteger lo que tenemos, eso es lo más urgente; no son ni las campañas de reforestación, (sino) es proteger lo que tenemos, evitar que se talen los árboles, proteger los manglares entre otros”.

La ciclista planteó que deben asegurarse de que los proyectos de infraestructura como, por ejemplo: el aeropuerto del pacífico que se pretende construir en La Unión, las carreteras nuevas carreteras o el estadio, se realicen en lugares de menor impacto ambiental “y no en zonas de manglares costeras donde están uno de los bosques y pulmones que nos quedan en El Salvador”. Afirmó que no están en contra de los proyectos de infraestructura, sino que no deben ejecutarlos en zonas que generan daños al medio ambiente.

Jessica González, de Cicla28, dijo que con este tipo de actividad quieren promover “estilos de vida” que vayan acorde con una un medio ambiente sustentable para que, a largo plazo, se mantenga “todo esto que nos mantiene a nosotros y nuestra red de la vida, la buena condición”.

A pesar de que la lluvia cayó en horas de la mañana de este domingo fueron más 50 personas que participaron en la actividad. Durante todo el trayecto, en diferentes estaciones fueron brindando charlas en torno al medio ambiente.

Gonzáles hizo un llamado a los salvadoreños a que cuiden el medio ambiente y la red de la vida que lo sostiene. Además, Cesta pidió a los salvadoreños que se atrevan a fomentar el uso de la bicicleta, ya que “la bicicleta es mágica, ayuda a la salud, no contamina, es barata de adquirir, ayuda al medio ambiente y ayuda a que no haya tanto congestionamiento vehicular”.