PDDH: “Los Acuerdos de Paz y la guerra no son una farsa”

Dennis Argueta

@DiarioCoLatino

En el marco de la conmemoración del 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) realizó un foro denominado “La Vigencia de los Acuerdos de Paz”, donde se enfatizó la importancia que los acuerdos tuvieron para darle fin al conflicto armado en el país.

El titular de la PDDH, José Apolonio Tobar destacó la trascendencia que los acuerdos tuvieron en el contexto de la guerra civil, la cual duró doce años hasta la firma de los acuerdos de paz, el 16 de enero de 1992.

Además, el procurador mostró su preocupación, ya que en el Ejecutivo y en las redes sociales se mantienen discursos de que los Acuerdos de Paz fueron una farsa.

“Los Acuerdos de Paz y la guerra no son una farsa, no fueron una farsa, y no se puede considerar una farsa, porque hay víctimas, hay familiares de víctimas que merecen respeto, el sufrimiento de las personas que fueron desaparecidas, torturadas, es incuestionable”, argumentó Tobar.

Por otro lado, el procurador considera necesario que el Estado debe retomar una política encaminada a la promoción de la verdadera historia del país. Asimismo, que a nivel educativo se debe potencializar la transmisión de la historia que este país ha tenido de generación en generación.

Esto para que haya un reconocimiento del sufrimiento que las personas tuvieron durante la guerra, así entender la importancia que los acuerdos tienen actualmente.

En la actividad también participó el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira, quien dijo: “Los Acuerdos de Paz lograron que el conflicto más violento y mortífero de toda la historia salvadoreña se resolviera no a través de la victoria de las armas y la represión del enemigo, sino a partir de la conciencia de la vida humana, unida al dialogo y a la negociación”.

Además, Tojeira mostró su postura sobre que varios miembros del Ejecutivo se han referido a los acuerdos de paz como algo que no debe ser celebrado, y que todo fue una farsa y resultó una especie de negocio.

“Es un poco complicado hablar de una farsa cuando quienes la mencionan pueden convertirse en los principales protagonistas de la misma”, agregó Tojeira.

Tojeira también agregó que los Acuerdos de Paz no solamente han sido un acuerdo particular centrado en una fecha histórica, sino un acto permanente centrado en la historia reciente, y también que generaron institucionalidad y una cultura de diálogo en el país. “En la actualidad, hablar de los Acuerdos de Paz es más necesario que nunca, no solo para recordar un momento que llenó de alegría y esperanza al pueblo salvadoreño, sino para recoger los valores que gestaron dichos acuerdos y apropiarnos de los sentimientos de esperanza que generaron”, expresó Tojeira.