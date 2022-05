PDDH asegura que ha verificado la situación de los exfuncionarios privados de libertad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aseguró que ha verificado la situación en la que se encuentran los detenidos en el régimen de excepción y los ex funcionarios que guardan detención en centros penales a fin de salvaguardar su derecho a la vida, integridad personal, salud, entre otros derechos humanos que el Estado debe garantizar, esto ante la reciente petición que hizo el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, respecto a verificar las condiciones de las personas privadas de libertad.

A través de un comunicado, la PDDH dirigida por el procurador en funciones, Ricardo Salvador Martínez, ante la reciente solicitud de Cofappes, dijo que con el caso de las personas ex funcionarias y funcionarios privados de libertad, se cuenta con un expediente de investigación que contiene registro de las verificaciones realizadas en cada uno de los centros penales en los que se encuentran, “constatando que han sido atendidas las situaciones de salud que han presentado, permitiéndoles el acceso a medicamentos, a consultas médicas e insumos que han necesitado, sobre todo por las condiciones de enfermedades crónicas que padecen, habiéndose realizado aproximadamente 6 visitas durante el tiempo que llevan privados de libertad”.

Es de recordar que, en julio del año pasado, la FGR giró orden de captura contra 5 exfuncionarios en el primer Gobierno del FMLN, específicamente a la ex ministra de Salud, Violeta Menjívar, al ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, la ex vice ministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Handal, el ex vice ministro de Agricultura, Hugo Flores y el ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía, a ellos, el Ministerio Público los acusa de haber cometido lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2014.

Estas capturas hicieron que, sus familiares se aglutinaran en COFAPPES para dar un seguimiento sobre el proceso judicial y la situación dentro de los centros penales, ya que varios de los procesados sufren de enfermades crónicas que requieren de atención medica y medicamentos constantes.

Este viernes, COFAPPES pidió que el procurador para la defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, visite los centros penales donde se encuentran recluidos los familiares detenidos, para inspeccionar el estado de salud, ya que ni ellos ni los abogados defensores, según comentaron, pueden visitarlos.

Por su parte, la PDDH afirmó que han realizado acciones a nivel nacional para con las personas privadas de libertad, bajo el Plan Nacional de Verificación en el contexto del Régimen de Excepción decretado en el país, donde las últimas verificaciones se han realizado durante el mes de marzo del año 2022, de las cuales se han emitido los informes respectivos; asimismo, se han realizado las coordinaciones interinstitucionales y emitido las recomendaciones para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.

En ese sentido, la entidad de Estado informó a los miembros de COFAPPES que se ha verificado la situación de las personas privadas de libertad y recomendó que se acerquen a las instalaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos “a efecto de proporcionar la información sobre los resultados obtenidos de las acciones realizadas interinstitucionalmente, en atención a los/as exfuncionarios que se encuentran privados de libertad.

La institución concluyó que continuarán cumpliendo con su mandato constitucional en el sentido de vigilar la situación de las personas privadas de libertad.