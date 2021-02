Partidos nacionalistas españoles cuestionan acto por golpe de Estado

Madrid/Prensa Latina

Los partidos nacionalistas y secesionistas con representación en el Parlamento de España cuestionaron hoy la conmemoración oficial por el 40 aniversario del frustrado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Escenario de esa intentona golpista, el Congreso de los Diputados celebrará este martes una ceremonia solemne en la que intervendrá el rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El gran ausente en este acto será el rey emérito Juan Carlos I, considerado actor clave para frenar el levantamiento militar de entonces y exiliado desde agosto último en Emiratos Árabes Unidos, ante las crecientes sospechas sobre el origen opaco de su fortuna.

Con motivo de la efeméride, seis agrupaciones de la Cámara Baja mostraron su rechazo a la celebración del conocido como 23F, suceso que, en su opinión, no fue un golpe de Estado fallido, sino una ‘operación de Estado’ para apuntalar el ‘régimen del 78’.

Así se pronuncian en un manifiesto las fuerzas separatistas catalanas Esquerra Republica, Junts per Catalunya, Partido Demócrata Europeo Catalán y Candidatura de Unidad Popular, así como el Bloque Nacionalista Gallego y la agrupación vasca EH Bildu.

‘Hace hoy 40 años, tras los acontecimientos del 23F, una operación de Estado reforzó y blindó los pilares y valores del régimen establecido en la mal llamada transición democrática española, con la figura del Rey y el Ejército como sus mayores garantes’, reza el texto.

Unos ‘pilares y valores antidemocráticos de donde nacen la represión, la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la conculcación de derechos y el recorte de libertades que se mantienen hasta el día de hoy’, denuncian las seis formaciones soberanistas.

Para los firmantes del manifiesto, una democratización real sólo será posible desde la ruptura con la herencia, los privilegios, las bases y valores que representa ‘el régimen del 78’, en alusión a la democracia española nacida tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Advierten que mientras el Estado español siga sustentándose en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años ‘ni existirá normalidad democrática ni este Estado podrá ser considerado una democracia plena’.

‘Más allá de la versión oficial, existen fundados indicios de que el golpe del 23F fue algo planificado y orquestado no por cuatro militares descontentos, sino por toda una operación de Estado que permitiese salvar el Régimen del 78 hasta nuestros días’, remarcan.