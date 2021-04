Partido de los Trabajadores en Brasil celebra anulación de condenas contra Lula

RIO DE JANEIRO/Xinhua

El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil celebró hoy jueves la anulación de las condenas contra el ex presidente del país y líder de la formación, Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual le permite volver a presentarse a las elecciones del próximo año.

«STF (Supremo Tribunal Federal) confirma los derechos de Lula! Día histórico. Tardó, pero llegó. Todavía hay muchas cosas para poner en su lugar, pero la incompetencia de (el juez) Moro era el paso fundamental para esto, el primer pedido de la defensa. Gracias a todos (as) que estuvieron a nuestro lado en esta lucha. ¡Felicidades, Lula!», escribió este jueves en su cuenta oficial de Twitter la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

El STF de Brasil decidió este jueves por ocho votos a tres rechazar un recurso presentado por la Procuraduría General de la República que buscaba revertir la anulación de las condenas contra Lula, quien gobernó el país de 2003 a 2010, impuestas por el juez federal Sergio Moro en el marco de la operación «Lava Jato» (Auto Lavado) contra la corrupción.

Por su parte, el ex candidato del PT en las elecciones presidenciales de 2018, Fernando Haddad, quien perdió en segunda vuelta contra Jair Bolsonaro, escribió en Twitter que «no hay paz sin justicia. Moro incompetente; Moro parcial».

El STF confirmó hoy la decisión del juez de la corte Edson Fachin, quien el pasado 8 de marzo declaró que el juez Moro no tenía competencias para condenar a Lula, porque las acusaciones no eran de su jurisdicción.

El dictamen había sido tomado en respuesta a un pedido de «habeas corpus» presentado por la defensa del ex presidente en noviembre pasado.

Lula permaneció preso un año y siete meses en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná (sur de Brasil) desde abril de 2018 hasta noviembre de 2019, y desde entonces cumplía prisión domiciliaria.

El ex mandatario había sido condenado a ocho años y 10 meses de prisión por presuntamente haber recibido un inmueble de una constructora a cambio de favores políticos.

Posteriormente, Lula también fue condenado por la jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, a 12 y 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, y era reo en una causa por donaciones cuestionadas al Instituto Lula, una organización no gubernamental.

El juicio en el STF continuará el 22 de abril con la evaluación de la sospecha del ex juez Sergio Moro, cuya actuación en la condena del ex presidente fue considerada parcial el pasado 23 de marzo por la Segunda Sala de la Suprema Corte.