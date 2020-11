Participación de mujeres en política, la deuda pendiente del país

Gloria Silvia Orellana

“Pedimos a las mujeres que voten por mujeres”, dijo Milagro Alvarado, de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), en el pronunciamiento “Feminista frente a la Participación Política de las Mujeres”, que consideran una deuda del Estado salvadoreño.

Para Alvarado, la participación política de las mujeres y su derecho a ser parte de las decisiones sobre los asuntos de su país ha estado relegado dentro del sistema político del país. Que se enmarca en una “cultura política excluyente”.

“Nosotras partimos del análisis que hacemos sobre la exclusión de las mujeres, que tiene que ver con los espacios de elección popular, en este caso los gobiernos locales y diputaciones. Y creemos que todo lo que marca y atraviesa esta falta de participación de mujeres es realmente la permanencia del sistema patriarcal que impone un sistema donde la participación política de las mujeres no es vista como un ámbito en donde deben estar”, señaló Alvarado.

Este escenario que tiene “dados cargados” para la participación de las mujeres lo que genera entre hombres y mujeres, al aspirar a cargos públicos de elección popular, sea desigual en los procesos electorales y que se ha normalizado esta exclusión por la sociedad civil.

“Nosotras apelamos y exigimos a las entidades que están vinculadas a garantizar el derecho a la participación política de las mujeres. Creemos también que la violencia política que se ejerce dentro de las campañas electorales y en los espacios en donde las mujeres están formando parte ya, de estos gobiernos locales, vemos que las demandas de las mujeres no son tomadas en cuenta, no se comprende la diversidad social y se imponen modelos masculinos , que llegan a ser supervalorados, al hombre no se le exige capacidad para gobernar, pero a las mujeres se les exige que demuestren el doble de capacidad para poder estar en política”, agregó.

Esta colectiva de organizaciones de mujeres feministas, que trabajan en diversos proyectos y programas a lo largo del territorio nacional y en múltiples temáticas como derechos ambientales, sociales, económicos, reproductivos y sexuales, así como la población LGBTI, consideraron que pueden demandar “agendas municipales y legislativas más inclusivas”, para construir un verdadero Estado de Derecho.

Carolina Vega, de ANDRYSAS, consideró que aún con reglamentos internos de paridad de aspirantes a los gobiernos locales y curules legislativos, en los diversos partidos políticos falta aún superar la desigualdad entre candidatos y candidatas.

“Hay partidos que han tomado la decisión del 50-50, como el partido ARENA, para sus diputados y diputadas, y otros partidos que tienen en su reglamento el 35 % de cuota de mujeres, que se facilita en las legislaturas. Y en el caso de los gobiernos locales tenemos solo el 10 % de participación. Actualmente, solo tenemos 27 alcaldesas, pero casi no hay mujeres participando”, expresó.

Citando la brecha de desigualdad en participación política del municipio de Sonsonate, Vega explicó los matices de los partidos políticos, como el partido ARENA, que tiene tres candidatas. Mientras, el partido Nuevas Ideas no cuenta con mujeres en su planilla. A lo que deben sumar que en las planillas para concejos municipales se supone la inclusión de un 30 %, pero la normativa jurídica no deja claro a dónde va ese porcentaje. “Y es ahí, donde las mujeres hemos sido relegadas”, señaló.

“En el total de la planilla se incluye el 30 %, pero ya en efectivo las mujeres que quedan en los Concejos Municipales no se cumple e inclusive hay concejos locales que no cuentan con mujeres concejalas. Claro, el Concejo es plural, en donde la mayoría son hombres y el alcalde y síndico son hombres. Es por esto, que los gobiernos locales, tienen un retroceso en cuanto a la conformación de los concejos. No estamos, como ANDRYSAS, diciendo que no funciona la pluralidad, claro que es funcional en cuanto a la democracia y la contraloría social, pero sí han dejado relegadas a las mujeres”, indicó.

En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, que tiene a cargo los procesos electorales, las mujeres señalaron los vacíos en el cumplimiento del capítulo V, artículo 38, de la Ley de Partidos Políticos, que instruye la participación del 30 % de mujeres en planillas de elecciones municipales y legislativas.

Por lo que, demandaron del TSE a promover el derecho de igualdad de mujeres y hombres; así como, exigir el finiquito que corresponde a las personas candidatas sobre las cuotas alimenticias o demandas de violencia contra mujeres o personas LGBTI, antes de inscribirse en los comicios. Y sancionar candidaturas realizar en sus campañas electorales prácticas que dañen el derecho a la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres y personas LGBTI.

Sara García -Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto- consideró que los partidos políticos deben erradicar o abstenerse a prácticas que dañen el derecho a la integridad personal, así como, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres, orientando a sus bases o militancia a cumplir estos marcos normativos de obligado cumplimiento.

“Establecer en sus agendas electorales propuestas claras de cómo trabajarán por la erradicación de la discriminación de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, mejora de la situación de personas LGBTI y jóvenes, basándose en el cumplimiento de sus derechos humanos e incorporando las propuestas y demandas de las organizaciones de mujeres”, puntualizó.