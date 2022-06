Parte de Caravana migrante recibe documentos y sigue a EE.UU.

Telesur

El Instituto Nacional de Migración (INM), de México, entregó documentos durante este miércoles a 650 migrantes que participan en la caravana que salió el lunes de Tapachula (Chiapas, sur), de acuerdo a una información del director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, uno de los líderes de la columna.

Esa cifra es muy inferior a los entre 10.000 y 15.000 personas que integraban la caravana a su salida de dicha ciudad, ante lo cual Villagrán precisó que ello no significa que «se va a detener la caravana, este éxodo por la paz, ya que saldremos caminando de Huixtla mañana jueves rumbo a Mapastepec con el número que sea».

Durante una reunión con los migrantes, Villagrán los alertó: «Este documento tiene un valor de 30 días. Cuando los detenga Migración en el autobús donde van, les entregan una copia y les dicen: ‘este es mi documento original. No te lo puedo entregar’. ¿Por qué? Porque me lo rompes y me piden dinero».

En ese sentido, el activista les dijo: «Creo que seremos 5.000, tal vez un poco más o un poco menos, pero vamos a seguir caminando porque ya se colapsó la oficina que el INM tiene en la aduana de Cerro Gordo», ubicada a pocos kilómetros de Huixtla, donde se encuentran varios miles de extranjeros en espera de ser atendidos.

De igual forma, sostuvo que «la decisión de caminar es para que se visibilice lo que está ocurriendo; que si las autoridades detienen a los migrantes sin respetar los documentos que les dieron vamos a presionar a través de visibilizar lo que ocurre con la población migrante en la frontera sur y tiene que repercutir en la frontera norte al llamar la atención de la opinión pública».

Todo esto ocurre mientras gobernantes de América Latina y el Caribe se encuentran en la llamada Cumbre de la Américas, en Los Ángeles, uno de cuyos temas informales será justo el de la migración.