Pareja de esposos adopta a menor con la Ley Especial de Adopciones

Reformas a la Ley Especial de Adopciones es lo que pretende hacer la comisión de la familia de la Asamblea Legislativa; para ello, escucharon a la procuradora general de la República, Miriam Gerardine Aldana, y el testimonio de una pareja que adoptó a una pequeña. Esta discusión de la instancia legislativa a la ley busca que se agilicen los procesos para adoptar.

Esta ley especial fue aprobada en el 2016 y tiene por objetivo regular la adopción como un derecho, además de garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a vivir y desarrollarse en el manto de una familia en la que se asegure su bienestar y desarrollo integral, así como el derecho de las personas mayores de edad que de acuerdo con la ley pueden ser sujetas de adopción. La comisión decidió estudiarla para identificar algunas limitantes o dificultares en el proceso de adopción, ya que este suele ser lento.

Para conocer mayores detalles, la procuradora explicó que cuando se aprobó la legislación se contempló la creación de una Oficina para Adopciones, que se encargaría de llevar a cabo los procedimientos administrativos, vinculados con la calificación de la familia, así como la asignación y selección del grupo familiar que recibiría al menor, siempre y cuando calificara para la adopción de este.

Según detalló la procuradora, son varios problemas que tuvo la Oficina para Adopciones: “Lo fundamental es que, dentro de los requisitos para validar el trámite de adopción está la calificación de la licitud de la vinculación afectiva que tienen los niños con la persona que convive. Eso ha sido necesario derivarlo hacia las juntas de protección que son las que realizan el trabajo territorial de verificación si existe una vulneración de derechos de niñez y adolescencia”.

La comisión de la familia recibió a la pareja de esposos Avilés, quienes dieron testimonios sobre su proceso de adopción.

Este es el relato de la madre adoptiva sobre el proceso de adopción: Fue una experiencia bastante gratificante y satisfactoria. Nuestro proceso de adopción no fue como muchas familias lo piensan, nosotros

presentamos la solicitud para adoptar en el año 2018, en las anteriores oficinas de la PGR, veíamos como que no había mucho avance; entonces, nosotros estábamos un tanto preocupados, nos avocamos a las nuevas Oficinas de Adopción y le planteamos cuáles eran nuestras intenciones de adoptar, presentamos la solicitud y fue de maravilla porque lo presentamos en diciembre del año 2019 y en enero del 2020 nos estaban admitiendo el escrito.

Desde enero de 2020 fue un solo recorrido, vimos que todos los pasos de la Ley Especial de Adopciones se estaban cumpliendo a cabalidad, y eso nos dejó bastante contentos

El proceso fue muy gratificante, nos dieron la información desde un inicio, y sobre qué

teníamos que entregar y sobre todo la responsabilidad de asumir ese reto. Seguimos con el proceso, nos metimos a la prueba psicológica, entrevistas y visitas de trabajadoras sociales. Fue realmente bonito

cuando nos comunicaron que habíamos sido declarados aptos para poder formar parte de un proceso de adopción.

Cuando nos declararon aptos, pasó un tiempo que la misma ley establece y luego nos llamaron para una terna de familia y conocer el perfil de la que ahora es nuestra bebé.

Con mi esposo fue una cosa

impresionante porque cuando nos pasaron el video de la bebé, yo me puse a llorar, y realmente me enamoré de ella, no más la vi y conocí.

En sede judicial, nos hicieron presentar de nuevo toda la

documentación y en este mismo escenario fue sorprendente porque la jueza admitió la solicitud. La juez con la procuraduría adjunta en Santa Ana fue excelente en el tema de comunicación. Cuando la jueza admitió el escrito, de una sola vez hizo una prevención y nosotros la subsanamos, luego nos señalaron audiencia de sentencia y fue allí donde nos pusimos nerviosos porque cada juez maneja sus procesos; pasamos ser en calidad de testigos y nos interrogaron, pero definitivamente nosotros sabíamos que era lo normal, y todo por el interés de adoptar. Ese mismo día la juez decidió darnos la resolución en el sentido positivo ¡fue tan sorprendente! y, además nos dijeron que el lunes 8 de febrero de 2021 que iba a ver una audiencia de entrega.

El lunes fuimos a traer a Victoria al hogar y desde ese entonces la tenemos en la casa. El señor Avilés señaló que uno de los procesos que ayudó mucho fue el hecho que se relacionaron con la bebé desde antes de ir a traer al hogar; “en mi caso que soy hombre, la niña solo tenía cuidadoras mujeres, entonces ganarme la confianza de ella, al inicio, costaba mucho, y ya cuando nos la entregaron, ella me daba las manos, jugaba conmigo y ha sido más fácil al momento de criarla”, expuso.

“El proceso de conocer a Victoria una vez la PGR nos notificó que nosotros habíamos sido seleccionados como familia de la bebé, inmediatamente, nos abrieron las puertas de ir a visitarla, siempre guardando las medidas de bioseguridad”, expresó la madre.

“Las tres primeras visitas fueron bastantes difíciles porque obviamente la niña no nos conocía, pero en esos tres días identificamos cuáles eran sus gustos y eso nos sirvió muchísimo para que, en una

cuarta visita, poderle llevar las cosas que a ella le gustaban y fue donde le ganamos el corazoncito”, agregó la ahora madre de Victoria.

Según detalló la pareja de esposos y ahora padres de Sara Victoria Avilés Chacón, a ella no le gustan las muñecas ni los peluches, “le encantan los legos, los rompecabezas, los stickers, y ese proceso nosotros lo llegamos a conocer justo antes de que la jueza nos diera

la resolución de entregarla”, finalizaron.