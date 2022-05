Para comerciantes no hay asueto en el Día de la Madre 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En este 10 de mayo, Día de la Madre, docenas de salvadoreños optaron por celebrarlo con pastel, rosas y regalos para aquellas madres, abuelas o esposas que entregan en su día a día todo el amor hacia sus hijos. Este martes fue asueto nacional; sin embargo, para comerciantes del sector informal es un día cualquiera, incluso, sin importar que sea el Día de la Madre.

Año con año los salvadoreños buscan un detalle especial que regalar a las madres, y en este 2022 no fue la excepción, docenas de salvadoreños transitaban por las plazas centrales del Centro Histórico de San Salvador con un presente a las madres. Este día, según afirmaron, es para recordar o dar un momento de alegría a la madre, siendo ella el centro de atención, pues a lo largo de la vida se esfuerzan para formar personas de bien.

Cabe destacar que cada 10 de mayo es asueto, pero para las personas que venden los productos que se les regala a las madres, no hay asueto, ya que estos días lo ven con oportunidades de mejorar su negocio para poder llevar el sustento diario a sus hogares.

Tal es el caso de Guadalupe Rivera, de 44 años, una comerciante que vende productos para regalar a la madre; su motivación, son sus 3 hijos ya que a través de su negocio lleva el sustento a su familia. Para ella no existe el asueto y asegura trabajar de lunes a domingo.

La motivación es “sacar adelante a mis hijos, nosotros vivimos del día a día, yo trabajo de lunes a domingo porque tengo 3 hijos y me toca mantenerlos a mi sola, porque soy madre soltera”, dijo.

Rivera vende tazas, peluches, rosas globos en la Calle Delgado, entre la 4a y 6a Avenida Norte, en el centro de San Salvador, en su relato, comentó que las ventas en este 10 de mayo estuvieron calmadas, espera que los próximos días que restan de la semana, los salvadoreños se acerquen y compren un detalle para la madre. En el Día de la Madre, las comerciantes deciden ir a su puesto de trabajo y tratar de seguir generando el sustento a sus familias, tal es el caso de Verónica Aguilar, de 26 años, una madre que se dedica a la venta de boletos de lotería. Para ella, la razón de trabajar, es para mantener a sus hijas, “por ellas es que vengo a trabajar, si no vendemos, no comemos y aunque sea un 10 de mayo, día de asueto para muchas empresas privadas, nosotros aquí estamos, en la calle vendiendo”.

Con la venta de boletos de lotería “pongo mi horario y mi tiempo, porque si yo digo que no vendré ahora, no vengo o si les pasa a mis hijas, yo recojo (la venta) y me voy, en una empresa no puedo hacer eso”, destacó.

Es de señalar que no solo el 10 de mayo se le debe prestar atención a la madre, pues dicho ser, se esfuerza día con día para formar una familia más unida y dar una alegría.