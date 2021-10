“Papeles de Pandora” atañen a expresidente Cristiani

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En las últimas horas ha transcendido una publicación del periódico digital El Faro, que forma parte de una investigación periodística internacional, donde líderes, funcionarios, exfuncionarios, mandatarios y exmandatarios han salido señalados en un escándalo por abrir empresas en paraísos fiscales, entre ellos destaca el expresidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), quien presuntamente abrió empresas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas tras salir de la Presidencia de la República.

Según la publicación, el expresidente Cristiani presuntamente abrió 16 empresas ficticias en Panamá y en las Islas Vírgenes, que estos países son catalogados internacionalmente como “paraísos fiscales”, al menos así lo aseguró la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de la cual, el medio salvadoreño, El Faro, forma parte.

En Panamá, el expresidente Cristiani habría abierto 8 empresas, y en las Islas Vírgenes las otras 8, luego de un año de su salida de la Presidencia de la República; es decir, en 1995, según detalla la investigación, que también afirma que el exmandatario habría usado como socios a sus hijos, esposa, sobrinos y a su hermano mayor. Para estos movimientos supuestamente se contrató a una firma de abogados en Panamá, llamada “Alemán, Cordero, Galindo y Lee (ALCOGAL)”.

Aunque en la investigación se afirma que se trata de una práctica legal, esto se puede prestar a una posible evasión fiscal de impuestos en países de donde se obtiene el dinero; de igual forma a otros delitos relacionados y de mayor envergadura como posibles sobornos o inclusive el lavado de dinero y activos.

El Faro reveló que los archivos que analizaron sobre Cristiani fueron facturas, hojas de cálculos, informes de juntas de accionistas y registros de las empresas de Panamá e Islas Vírgenes que revelan la identidad de beneficiarios, así como algunos datos personales como direcciones y copias de pasaporte.

En esta investigación participaron 150 medios de comunicación de todo el mundo, 600 periodistas que examinaron cerca de 12 millones de documentos relacionados a enriquecimiento oculto en paraísos fiscales, y esta fue nombrada “Los Papeles de Pandora”.

Posición de Hacienda

Aprovechando que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, el diputado de Nuevas Ideas William Soriano le preguntó a Zelaya sobre su posición de los políticos que se encuentran haciendo estos tipos de actividad.

A lo que el ministro contestó: “Mucha gente en el pasado se enriqueció en los gobiernos, entonces, la reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas básicamente descubre el agua tibia, ¿por qué digo esto?, ¿quién no sabe que el expresidente Cristiani básicamente salió con un banco bajo el brazo al terminar su presidencia?”, cuestionó el funcionario.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, detalló que la investigación en el caso de El Salvador “casi que minimizan los delitos cometidos por el expresidente Cristiani, reduciendo el delito a abrir empresas en paraísos fiscales. Yo debo aclarar que abrir una empresa en paraíso fiscal no es delito, sí es delito haber saqueado sistemáticamente a través de privatizaciones las instituciones del Estado y pasarlo a manos de privados, ese el verdadero delito de estos personajes, haber saqueado al Estado salvadoreño”, comentó.

Para Zelaya, el verdadero delito que cometió Cristiani fue la apropiación indebida de fondos públicos.

Reacciones de diputados de la Asamblea Legislativa

Diputados de diferentes fracciones también reaccionaron al respecto, por ejemplo, el legislador de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, dijo que este mecanismo de usar los paraísos fiscales “era un secreto a voces” ya que “de alguna manera ellos (ex funcionarios) habían utilizado este sistema para esconder dinero y para evadir impuestos; yo no sé si esto ha prescrito o no, pero sería importante que la Fiscalía pudiese tomar alguna acción en este sentido, para saber si este dinero proviene de fondos públicos o de particular de ellos; pero esto es un escándalo a nivel nacional”, comentó Gallegos.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, opinó que los “Papeles de Pandora” “dejan en evidencia cómo algunos empresarios pueden no pagar impuestos por grandes transacciones de capital, pero la gente tiene que pagar impuestos por su comida. Vivimos en un mundo y en un país demasiado desigual”, sostuvo.

La legisladora instó a la Asamblea Legislativa a que llamen a los investigadores y periodistas de El Faro que formaron parte de la investigación para que expliquen cómo funcionan los paraísos fiscales.

Mientras que la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), comentó que debe haber más elementos para poder dar valoraciones más a detalle. “En este caso, la misma investigación va ir dando los elementos correspondientes para poder tener una valoración final. Sin embargo, nosotros hemos insistido, independientemente, venga de donde vega el tema de corrupción, es algo que debe combatirse de manera permanente”, expuso.