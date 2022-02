Papa Francisco invita para Miércoles de Ceniza a jornada de ayuno por la paz

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante el empeoramiento de la situación en Ucrania, el Papa Francisco mediante un comunicado hizo un llamado a todos creyentes para que el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, se dediquen intensamente a la oración y el ayuno por la paz, y que la Virgen María, Reina de la Paz, preserve el mundo de la locura de la guerra.

“Tengo un gran dolor en el corazón porque a pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes, al igual que yo mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación, una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, la oración y el ayuno”, expresó.

El pontífice exhortó a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, quien es Dios de la paz y no de la guerra, padre de todos y no solo de algunos, que quiere ver a todos tratarse como hermanos y no enemigos; pidió a todas las partes implicadas se abstengan de toda acción que provoca aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional