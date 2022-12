Paola Corado escala en el Ranking de la Federación de Tiro con Arco 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La atleta salvadoreña de la disciplina de tiro con arco, Paola Corado, escaló 7 posiciones en el Ranking Mundial del deporte y se posicionó en la casilla número 22, con 129 puntos, como la mejor arquera salvadoreña en la historia del deporte a nivel internacional y la sexta mejor deportista a nivel centroamericano, según la última actualización de la Federación Mundial de Tiro con Arco (World Archery Federation por sus siglas en inglés).

“Es un gran orgullo estar en esta casilla del Ranking Mundial, no me esperaba que llegara tan pronto y me motiva a seguir subiendo y ser la número seis de América también es increíble. El otro año espero estar en el top 15 con todas las competencias que se vienen”, aseguró la deportista.

La promesa de la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco (FESTA) sumó a sus palmarés una medalla de bronce por el equipo femenino en Arco Compuesto de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Barranquilla en el 2018. Además, obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en Santiago de Chile en el mes de noviembre, logro que le permitió acumular 51 puntos más en su ranking.