Pancartas del 1 de mayo 2022

Debo reconocer que el Estado de Excepción es una amenaza constante contra cualquier ciudadano, sea o no miembro de organizaciones terroristas, sea periodistas, profesional, etc., es una circunstancia omnipresente las 24 horas del día, puesto que sin explicación una persona puede ser capturada y enviada a prisión.

Esa sensación se traduce en temor, una aceptación de la vulnerabilidad jurídica, la cual aceptamos, pero no inmoviliza nuestro accionar cotidiano, tampoco nuestra vocación democrática, éste temor se convierte en un desafío a nuestra ideología democrática, puesto que al final solo es eso, una intemperie vital en la nación, como si el tiempo de libertad concluyera con la llegada de un cuerpo policial o militar al domicilio familiar.

El pasado 1 de mayo hubo que desfilar, porque es muy poco lo que podemos hacer en forma individual, pero afortunadamente existen organizaciones que tienen poder de convocatoria, así leímos algunas pancartas en las calles de la marcha: “contra la criminalización de la juventud”, “¡eres culpable hasta que no se demuestre lo contrario!” ¿ok?, “Todos a luchar por un movimiento sindical”, “En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo ¡Cese la represión!”, “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, “¡Di NO al autoritarismo!”, “Lisiados de guerra presentes en la luchas de la clase trabajadora”, “Marchamos para exigir respeto a los Derechos Laborales, No para defender delincuentes”, “Resistencia y Rebeldía Popular contra el Régimen de Bukele”,” Por el derecho a la estabilidad laboral”, “Exigimos a Bukele cese los despidos ilegales en el Gobierno, Asamblea Legislativa y Municipalidades, Exigimos el reinstalo inmediato de las personas despedidas”, “Exigimos al Presidente Bukele reanudar el programa Misión Milagro ya”, “ a Juan se lo llevaron y era panadero”, “Durante el conflicto armado no nos detuvo el Estado de Sitio, ahora no nos detendrá el Estado de Excepción”, “¿Das amor? entonces oras, sirves, perdonas ¡Vienes a la marcha!” “No reelección”, “No dictadura”…

Cada palabra contiene historias con sus organizaciones, expresan el signo de los tiempos, no llaman a la organización por la revolución, ni lucha armada, ni siquiera a la utopía ideológica, tampoco proclaman al pasado para destruir las instituciones de la República como sucedía el siglo pasado, es muy significativo, pero se pronuncian contra los delincuentes, son aspectos gráficos del presente político.

Ahora parece que los sectores organizados se unen en torno a la democracia y la defensa de las instituciones, a pesar de todo.

