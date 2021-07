Panamá dijo adiós a Copa Oro de fútbol

Panamá/Prensa Latina

Como un balde de agua fría cayó este miércioles aquí la noticia de que la selección panameña de fútbol terminó su participación en la Copa Oro, pese a la victoria frente a Granada.

Los tres goles anotados al conjunto caribeño no fueron suficientes para avanzar en la siguiente fase del campeonato de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), ni consuelo para los amantes de este deporte en la nación istmeña. Tras la victoria (3-1) el director técnico de la ‘Rojita’, Thomas Christiansen, calificó el resultado de inaceptable y en tono enojado aseguró que el desenlace debió ser más abultado, pero en el segundo tiempo ‘no salimos como tenía que ser y no hubo voluntad›.

Y subrayó: ‘Le dimos siete oportunidades de gol, y prácticamente casi todas en la segunda parte, eso es inaceptable, y lo que no se negocia es la actitud, las ganas; se pueden cometer errores, pero la actitud no puede faltar’.

La ausencia de pases oportunos y los errores dieron al traste con la aspiración del equipo panameño, que sueña con repetir la hazaña protagonizada en Rusia hace tres años de asistir a un Mundial de Fútbol, pero esta vez en Qatar 2022. ‘Lo importante de un equipo es, por lo menos tener la pelota, salir desde atrás, llegar a zonas de finalización, si nos cuesta salir de atrás para llegar arriba, tenemos un gran problema que tenemos que trabajarlo, no vamos a tirar la toalla, vamos a trabajar, insistir y exigir al mismo tiempo’, aseguró Christiansen.

Es cierto que tras la victoria de Qatar frente a Honduras todo terminó para ‘La Marea Roja’, pero como expresó el estratega hispano-danés ‘el orgullo y la decencia de defender un país de la mejor manera’ sí estaban en juego, y ‘no fuimos capaces de eso’.

Según las estadísticas el choque entre Panamá y Granada en el cierre del Grupo D, previo a los cuartos de final, fue el primero que disputaron ambas selecciones en la historia de la Copa Oro, donde la oncena caribeña irrumpió por tercera ocasión.

Durante el actual torneo de Concacaf, Granada archivó otras dos derrotas ante Honduras y Qatar, mientras que los dirigidos por Christiansen empataron en el duelo con el país árabe (3-3) y cayeron ante los Catrachos (3-2).

Por primera vez desde 1993, año que marca su incursión en la lid, Panamá es eliminada en la fase de grupos de la Copa Oro, algo que los fanáticos no perdonan y que reflejaron a través de sus memes en redes sociales.