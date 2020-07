Pacientes mayores de 65 años mueren sin atención médica 

Yaneth Estrada

@caricheop

Vecinos de una colonia en Soyapango denunciaron que ayer una adulta mayor de 65 años murió en las afueras del Hospital Rosales mientras esperaba ser ingresada por sospecha de COVID-19.

Los denunciantes aseguraron que las autoridades hospitalarias no dejaron entrar a la ciudadana, quien murió en el taxi donde se conducía, debido a la suspensión del transporte colectivo.

Personal de Hospital Nacional confirmó que «debido al colapso, falta de camas y tanques de oxígeno muchos pacientes sospechosos de COVID-19 deben esperar cerca de dos días en los parqueos para ser atendidos».

En sus redes sociales, el doctor Carlos Ramos Hinds cuestionó en su cuenta de Twitter al Ministro de Salud, Francisco Alabí: «Con todo respeto, ¿Es cierto que hay una indicación suya de no aceptar pacientes mayores de 65 años en el Gran Hospital El Salvador?».

Al respecto, Francisco Espinoza relató que «no solo allí no están atendiendo a pacientes mayores, en todos los Hospitales de ISSS y Red Pública».

«Ayer no recibieron a mi abuela, por no tener ni sillas de ruedas para ponerle un suero. Un conocido que trabaja en un hospital público me confirmó que tienen indicaciones de no recibir a mayores de 65 años», agregó Espinoza.