Pacientes deben reprogramar citas y exámenes clínicos

Oscar López

@Oscar_DCL

Pacientes de la red pública de salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) externaron su aprobación a las medidas tomadas para prevenir contagios por el COVID-19, entre las medidas están la suspensión de la consulta externa y priorizar la atención de pacientes de emergencia o descompensados.

En la entrada de la consulta externa del Hospital Nacional Rosales, muchos pacientes esperaban ser atendidos o las indicaciones necesarias para reprogramar su cita médica, o su cita para realizarse exámenes clínicos. Una de las usuarias de dicho hospital, que pidió no publicar su nombre, externó que tenía cita en neurología, sin embargo, en la entrada de la Consulta Externa se le informó que los procedimientos en dicha especialidad están suspendidos.

“Me indicaron que debo llamar para reprogramar mi cita, espero que no sea muy tardado porque para la que tenía hoy (ayer) tuve que esperar seis meses y eso es demasiado tiempo, entiendo que es por la situación del virus, pero ojalá no se tarden mucho para que me pueda ver el médico”, dijo la mujer.

Representantes del área de Trabajo Social del Hospital Rosales indicaron que por el momento solo se está atendiendo a pacientes en las siguientes especialidades: Cardiología, Nefrología, Oncología y Hemato Oncología, esto debido a que son pacientes con enfermedades crónicas que necesitan supervisión médica constante.

“Les solicitamos a los pacientes que estaban citados que llamen al teléfono: 2231-9200 en las extensiones 421, 333 y 335, para preguntar si serán atendidos”, dijo la trabajadora social del Hospital Rosales.

De igual forma, en el área de Trabajo Social pidieron a los pacientes estar pendientes de sus teléfonos, ya que se les estará llamando para indicarles las medidas que deben tomar, ya sea para reprogramar su cita médica o para recoger medicamentos.

“Hay pacientes de los que sus números de contacto ya no son accesibles o no responden y nos manda al buzón de voz, pedimos que por favor nos llamen porque algunos pacientes son del interior del país y harían un viaje por gusto, hay personas que hemos intentado comunicarnos y no lo hemos logrado”, comentó la trabajadora social.