Pacientes asmáticos en mayor riesgo por Coronavirus

Oscar López

@Oscar_DCL

El asma es una enfermedad crónica que afecta principalmente los bronquios, causando inflación en los mismos, dificultando a quienes la padecen y que no tienen controlada la enfermedad realizar actividades cotidianas, como caminar o practicar alguna actividad física.

Aunque no hay estudios sobre el tema, médicos consideran que el Coronavirus (COVID-19) podría afectar con mayor gravedad a los pacientes asmáticos, ya que el virus podría generar un mayor grado de inflamación en los bronquios, generando problemas para respirar.

Los médicos Gur Levy y José Romero coincidieron en que durante la pandemia es importante que los pacientes asmáticos mantengan controlada la enfermedad, ya que esto evitará visitas a centros asistenciales y por ende disminuye el riesgo de contagio de COVID-19.

A pesar de las actualizaciones de las pautas de tratamiento para el manejo del asma y de los esfuerzos por concientizar a la población, existe una falta de uso regular y cumplimento del tratamiento hasta en un 60 % de la población asmática a nivel mundial.

Se estima que solamente cuatro de cada 10 pacientes asmáticos siguen proactivamente el régimen de su tratamiento completo. “El tratamiento antiinflamatorio regular con corticosteroides inhalados ha demostrado ser la estrategia más efectiva para tratar el asma. Sin embargo, para lograr el control en algunos pacientes podríamos necesitar intensificar el tratamiento adicionando otros medicamentos”, comentó Levy, líder médico Franquicia Respiratoria para GlaxoSmithKline (GSK) Latinoamérica.

Un estudio comparativo del control del asma en América Latina demuestra que los pacientes con asma no controlada en comparación con los controlados presentan un 34.5 % vs. 15.9 % de probabilidad de crisis de asma, un 6.9 % vs. 3.1 % de ingresos hospitalarios y un 34.5 % vs 15.9 % de visitas a emergencias.

Levy consideró que los pacientes con asma no deben aceptar la limitación en sus vidas como algo “normal”, lo ideal es impedir que la persona presente falta de aire, no se despierte en la noche por tos, tenga una buena calidad de vida y, sobre todo, que no tenga crisis de asma que ameriten asistir a una emergencia, lo que impacta positivamente en su calidad de vida.

La OMS calcula que a la fecha hay 339 millones de personas con asma y estima que llegará a casi 400 millones de asmáticos el 2025. Y según el informe del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 2016, la prevalencia de asma en niños de cinco y 11 años y 12 y 17 años es de 9.6 % y 10.5 % respectivamente.

GSK hace más de 50 años se esfuerza por crear medicamentos a través de la innovación e investigación que permitan mejorar la salud de quienes padecen enfermedades respiratorias, aportando a los médicos opciones terapéuticas y la posibilidad de adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente.