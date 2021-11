Ortiz lamenta que autoridades culpen a víctimas desaparecidas y no a los agresores

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luego que el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijera ante los medios de comunicación que hoy por hoy en El Salvador no existe un alza en los casos de desaparecidos, en el congreso salvadoreño han lamentado tal expresión siendo tan alejadas de la realidad, según la oposición.

También, el ministro de Seguridad señaló que había una “relación directa” entre las víctimas y los delincuentes, y que por medio había una supuesta venta y consumo de drogas.

Las declaraciones del ministro han generado diversas reacciones en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, del diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, afirmó que, a su juicio, dichas declaraciones se han dado para que ya no se hable del tema.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, asistió a la conferencia de prensa de la familia Guerrero Toledo y afirmó que le llena de indignación la manera en la que el Estado está tratando a las víctimas de desaparición y a sus familiares.

“Yo les quiero decir a las las autoridades públicas de este país que si no quieren hacer nada, si no saben qué hacer y si este tema les rebasa, que por favor se abstengan de culpar a las víctimas porque la vergüenza y la culpa debe ser para los agresores, para los que quitan vidas, para los que sellan proyectos de vida de jóvenes, no para las madres que los están buscando con todas sus fuerzas, no para las instituciones que les están apoyando, no para los periodistas que están cubriendo estos casos. Así es una vergüenza total para las instituciones y los funcionarios que le están echando la culpa a quienes están sufriendo el momento más duro de su vida”, arremetió la legisladora.