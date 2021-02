Organizaciones vigilantes que nuevos diputados cumplan con el fortalecimiento de la democracia 

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN), en coordinación con las organizaciones sociales, iglesias y universidades, promovió que los candidatos a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa se comprometieran por la defensa de la Democracia y la República. Un total de 105 postulantes a diputados de siete partidos políticos y uno “no partidario” se adhirieron a la iniciativa, a excepción del partido GANA y Nuevas Ideas.

El vicepresidente de FUDECEN, Jaime Miranda explicó que la idea de dicha plataforma surgió por la preocupación de los ataques y las constantes afrentas en contra de la democracia del país, ya que en el último año y medio las instituciones democráticas han sido sometidos a una serie de ataques sistemáticos.

“Las organizaciones e instituciones vemos con gran preocupación el constante ataque a que se encuentran sometidas las instituciones democráticas en nuestro país, vitales para toda República, somos conscientes del gravísimo peligro que significaría perderlas, su futuro está en juego en las próximas elecciones. Esta invitación fue hecha a todos los partidos, de ellos atendieron el llamado 13 candidatos de ARENA, 5 de CD, 23 del FMLN, 38 de Nuestro Tiempo, 1 de PCN, 12 de PDC, 12 Vamos y 1 no partidario”, manifestó.

Los candidatos se comprometieron a colaborar en el fortalecimiento de la democracia del país en caso de resultar electos, mientras FUDECEN y las organizaciones de la sociedad civil les acompañarán con ayuda técnica y las herramientas necesarias, además, serán las garantes que dichos acuerdos se cumplan. Los compromisos adquiridos se mantendrán hasta la finalización de la legislatura 2021-2024.

Miranda detalló que entre los compromisos adquiridos por los candidatos está cumplir con los mandatos constitucionales de manera eficiente y transparente; cero tolerancias a la corrupción en todas las instituciones del Estado; promover los mecanismos de transparencia principalmente en los procesos de elección a los funcionarios, para garantizar la idoneidad e independencia de quienes sean electos en los cargos, mediante una reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL); discutir y aprobar la Ley de la Función Pública.

Asimismo, que la Asamblea cumpla eficientemente con las funciones que la Constitución le confiere y retome toda la legislación pertinente para lograr este objetivo; fortalecer las atribuciones y la independencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG); impulsar la política de gobierno abierto, la cual se caracteriza por ser transparente, rendir cuentas y promover participación y esquemas de colaboración con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos; y reformar la Ley de Partidos Políticos para contribuir a su modernización y a la reconstrucción de su credibilidad y legitimidad.

A criterio del vicepresidente de FUDECEN, los candidatos de Nuevas Ideas y GANA no se comprometieron con dicha plataforma porque hay intereses ligados al Ejecutivo o por mandatos que no les permiten hacerlo, esta forma de actuar de ambos partidos ha sido lo común en casi todas las actividades para conocer las diferentes propuestas de los partidos donde no asisten.

“Son más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil las garantes y vigilantes que la próxima legislatura cumpla con estos puntos para defender la República y la democracia que tanto nos ha costado en el país. La democracia necesita oposición, es importante la pluralidad, las ideas diferentes, esperaría que haya un equilibrio de fuerzas políticas en la nueva Asamblea Legislativa”, sostuvo Miranda.

Entre las organizaciones que acompañan la iniciativa están ARPAS, UNES, Cristosal, Ni una menos, Fe y Alegría, Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Asociación Pro-Búsqueda, FESPAD, Agrupación por la despenalización del aborto, Mesa de Iglesias históricas, Universidad de El Salvador, PROES, Las Mélidas, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y otras.