Organizaciones salen a la calle a pronunciarse en contra del bitcoin

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con pancartas, conteniendo mensajes de rechazo, organizaciones, movimientos populares, estudiantes y sociedad civil se unieron para protestar en contra de la Ley Bitcoin, y luego marcharon desde el monumento al Salvador del Mundo hasta la Asamblea Legislativa, donde dejaron ver su descontento con la medida del gobierno, por crear incertidumbre y no beneficiar a la población salvadoreña.

Sonia Urrutia, del Bloque Resistencia y Rebeldía Popular, enfatizó que la mayoría de la población rechaza el bitcoin, por ser una ley dañina y nefasta para el pueblo salvadoreño, pues únicamente beneficiará a los grandes millonarios y transnacionales dueñas de las criptomonedas, pero en especial al clan Bukele y operadores de los cajeros bitcoin.

“Rechazamos esa ley porque el bitcoin es para que los funcionarios corruptos laven los millones de dólares del fisco nacional que le están robando al pueblo y las mafias del narcotráfico y crimen organizado no tengan controles para las transacciones de sus dineros sucios. El colmo de este sucio, descarado y perverso negocio privado es que el clan familiar y empresarial de Bukele lo está financiando con dinero del pueblo, mediante endeudamiento público por más de 203 millones de dólares”, denunció.

Asimismo, dijo que el pueblo salvadoreño ya se dio cuenta de la estafa montada por el gobierno de Bukele, al pretender imponer el bitcoin como moneda de curso legal, sin embargo, es contundente el rechazo y condena a la criptomoneda por parte de todos los sectores sociales, pues el mandatario ha engañado a la población diciendo que el bitcoin es opcional, cuando la ley claramente lo establece como moneda de curso legal. Según la representante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, los diputados se deben al pueblo salvadoreño y no a caprichos de funcionarios, por lo que exigieron la inmediata derogación de la ley porque golpeará económicamente a la clase trabajadora, campesinado, comunidades rurales y compatriotas en el exterior que envían remesas a sus familiares, así como a las capas medias, pequeños y medianos productores.

“Gracias presidente Bukele por conducir mal este país, ha hecho que diferentes sectores marchemos juntos contra esas leyes nefastas que van a dañar a las grandes mayorías, estamos en contra a las diferentes reformas a la Constitución, vamos a estar en constante denuncia si los diputados no proceden a derogar la ley, y lograr sacar a esos corruptos que se están enriqueciendo a costilla de nuestros impuestos”, sostuvo Urrutia.

A la vez, manifestó que el rechazo de la población es porque no se cuenta con las herramientas tecnológicas y teléfonos de alta gama para descargar la billetera electrónica, por eso el llamado a las personas es a no descargar la Chivo Wallet, y no caer en la trampa del gobierno con los $30 en bitcoin.

Las organizaciones de la sociedad civil consideraron que Bukele está convirtiendo este mes en un septiembre amargo, al imponer un sistema monetario virtual de extremo riesgo para la inmensa mayoría de la población; así como destituir ilegalmente a jueces en una abierta violación a la independencia judicial y ordenar reformas constitucionales regresivas que reducen la protección y garantía de los derechos laborales.

Según el monitoreo de Disruptiva, teniendo en cuenta las horas de compras que se han hecho desde el Estado y el valor actual del bitcoin, El Salvador ha perdido $2.486.395,00 después de adquirir 550 bitcoins.

Chivo wallet

Pese al anuncio del gobierno que la billetera electrónica Chivo estaría disponible desde las cero horas del 7 de septiembre esto no fue así, pues la aplicación no se encontró en las tiendas Huawei, ios y Android para descargarla, sin embargo, el presidente Bukele lo justificó publicando en redes sociales que la interrupción sería para “reforzar aspectos técnicos y mejorar el servicio”.

“La hemos desconectado mientras aumentamos la capacidad de los servidores de captación de imágenes, los problemas de instalación que tuvieron algunas personas fueron por esa razón. Preferimos corregirlo antes de volver a conectarla”, escribió el mandatario en redes sociales.

La Chivo wallet es la billetera electrónica diseñada por el gobierno para poder manejar bitcoin. Cuando los usuarios bajan la aplicación en sus teléfonos, el sistema les pide una serie de datos e imágenes que son para confirmar la identidad del usuario; estos pasos dieron algunos problemas técnicos en las primeras horas de haberse puesto a disposición la billetera electrónica.