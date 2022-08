Organizaciones piden a Asamblea declarar el día de la persona desaparecida en El Salvador

Samuel Amaya

La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, con la ayuda de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, presentó una pieza de correspondencia para pedir que se declare el 30 de agosto como “Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada”.

La legisladora sostuvo que la petición para que se cree un decreto es de diferentes organizaciones de derechos humanos y de víctimas en El Salvador, aglutinadas en el colectivo Pro-Memoria Histórica.

Según dijo Ortiz, estas organizaciones han trabajado por años para tratar de reivindicar a las víctimas, “Desde el año 1996; han venido solicitando cada año a la Asamblea Legislativa, que este día se declare”.

“¿Por qué es importante esto?, no es cualquier declaración de día conmemorativo es una acción de reparación y también una acción simbólica para que el Estado salvadoreño reconozca que hay una acción de lesa humanidad que es la detención y posterior desaparición forzada de personas que no se debe de repetir”, planteó la parlamentaria. Agregó que, si este tipo de reparación y no repetición se hubiesen realizado en el pasado, “ya el Estado tuviera un tipo de cultura o mecanismo para que no se estuvieran repitiendo la historia, porque se está repitiendo, lamentablemente”.

Ortiz concluyó que es momento de darle atención a las víctimas y de tomar en cuentas sus demandas; desde las cosas sencillas, pero importantes como la petición de un día nacional, así como una Ley de Justicia Transicional que está esperando ser discutida en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea. Miguel Montenegro, miembro de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro- Memoria Histórica, dijo que el Estado salvadoreño es el responsable de responder a las víctimas “del pasado y del presente”.

Las organizaciones piden que el 30 de agosto sea declarado como “Día Nacional de las Víctimas de la Detención y posterior Desaparición forzada en El Salvador”. “No estamos pidiendo ninguna otra acción que no sea el acto simbólico, que se reconozca en este país que hubieron desaparecidos a causa del conflicto armado, a manos del Ejército y de los escuadrones de la muerte”, comentó Carolina Constanza, miembro de la comisión.

El domingo, en horas de la mañana, el colectivo llegó a Catedral Metropolitana de San Salvador para presentar una carta al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, a fin de que apoye su iniciativa para presionar a la Asamblea Legislativa a que se declare el día. Sin embargo, el líder religioso no se encontraba en la iglesia.

Para este martes se tiene previsto que las organizaciones aglutinadas en el colectivo se presenten al Muro de la Memoria y la Verdad en el Parque Cuscatlán como una forma de recordar a los más de 8 mil personas desaparecidas durante el conflicto armado efectuado de la dácada de los 70 y 80 del siglo pasado.