Organizaciones exigen respeto a la labor de personas defensoras de DDHH

Gloria Orellana

@DiarioCoLatino

“Es importante esta reunión con todos las personas defensoras de derechos humanos que tienen en su historia un trabajo invaluable en esta materia. Y como muestra también, que seguiremos en esta lucha social frente a cualquier atropello contra la población”, afirmó, Carolina Costanza.

Constanza es una activista histórica del Centro de Promoción para los Derechos Humanos “Madeline Lagadec” y coordinadora de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pro Memoria Histórica de El Salvador, quien reafirmó que cada 26 de octubre, se conmemora el “Día Nacional del Defensor y Defensora de Derechos Humanos”, en memoria del legado de Herbert Anaya Sanabria (CDHES).

Sobre la situación de los derechos humanos y el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, la activista del Centro Madeline Lagadec lo calificó de “complejo”, porque existe una línea oficial de no “validar el trabajo de la persona defensora”, que prevalece desde cuatro décadas atrás, a fin de exigir el cumplimiento de las leyes que protegen a la población.

“Creo que entran en conflicto con las personas defensoras, porque -no tienen en la mente- cuando llegan a funcionarios públicos que la persona es el centro y origen del Estado, que lo establece la Constitución, sino que llegan con sus propios intereses y han llegado incluso a menospreciar el trabajo que realizamos. La lucha continúa, seguiremos trabajando en defensa de las víctimas”, dijo.

“Las víctimas han estado olvidados y con este gobierno mucho más; hay un claro divorcio del Estado con las organizaciones. La Ley para Personas Defensoras de Derechos Humanos la mandaron al archivo y será difícil reactivarla, porque los muchachos que están ahora en la Asamblea, no tienen conciencia, ni formación, y son los que están vulnerando los derechos de la población”, agregó Constanza.

Madre Sofía Hernández, de CODEFAM, lamentó la situación que vive el país en materia de derechos humanos, al recordar que durante el conflicto armado, las víctimas que formaban parte de la sociedad civil fueron los más afectados sin que hasta el momento ningún gobierno haya trabajado por el resarcimiento moral y psicosocial de esta población.

“Esas violaciones a los derechos humanos de esa época fueron los desaparecidos forzosamente, las torturas, los asesinatos colectivos de niños y niñas, eso no lo podemos olvidar y podemos morir nosotros, pero nuestras familias seguirán, para que no vuelva a repetirse; porque hay situaciones actuales que mandan señales de esos tiempos y esa violencia no puede volver”.

“El trabajo de las personas defensoras es una lucha sin tregua, sabemos que ningún gobierno en los últimos 30 años, han respondido a las víctimas del conflicto armado, y el gobierno actual sigue el mismo camino con un discurso oficial, pero no hay acciones concretas con las víctimas y la población, no hemos visto nada aún”, reafirmó.

“Ser una persona defensora de derechos humanos ha sido históricamente una actividad de riesgo en El Salvador”, opinó David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, al evaluar el desempeño institucional para garantizar los derechos básicos de la población.

“En el contexto actual las personas defensoras de derechos humanos son vistas como oposición, como enemigos o un grupo de organizaciones que deben ser atacadas, porque consideran que están en contra de el quehacer del actual gobierno”, acotó Ortiz.

Sobre el trabajo de FESPAD, en materia de derechos humanos, señaló que este protagonismo de la fundación inició antes del conflicto armado, en la década de los años ochenta, en donde han hecho señalamientos a los gobiernos, cuando se ha perdido transparencia, legitimidad o el debilitamiento de presupuestos que afectan derechos como salud, educación y trabajo.

“No tenemos el mejor entorno para defender derechos humanos, somos herederos de una lucha histórica desde Monseñor Romero, Rufina Amaya, María Julia Hernández y Herbert Anaya, ese es el legado que tenemos. Actualmente, estamos en similares circunstancias nos puede agredir física, verbalmente y hasta montarnos un proceso penal ficticio para callarte o darte seguimiento y es lo que está pasando y está documentado”, manifestó Ortiz.

Sobre todas estas acciones provenientes del gobierno, las organizaciones pro derechos humanos rechazaron y denunciaron los intentos de “criminalizar la protesta social, el uso de discursos de odio, que solo generan violencia verbal, física y confrontación.

Ovidio Mauricio González, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, enfatizó que existe un retroceso en los pocos avances que se lograron en la vigencia de los derechos humanos y la organización de las personas defensoras en diversas organizaciones de la sociedad civil.

“Había una democracia incipiente, pero hubo un retroceso con el nuevo presidente, que ha implementado estrategias de amenazas y generar temor contra los defensores de derechos humanos. Como los periodistas, que son defensores cuando abogan por el derecho de la población a obtener información veraz y reafirman el derecho a la libertad de expresión”, agregó.

“Tenemos una PDDH, que al principio dio mucha esperanza, pero actualmente, ha estado callada ante la vigencia de los derechos humanos; ni se ha pronunciado en temas álgidos como las inconstitucionalidades que se han dado en la elecciones del órgano Judicial, Jueces despedidos arbitrariamente, que son delitos al alterar la legalidad”, expresó González.

“Muchas personas, mujeres y hombres, arriesgaron su vida por hacer prevalecer los derechos humanos”, manifestó en su intervención, Miguel Montenegro, director de la CDHES, y excompañero de Herbert Anaya Sanabria, en la década del conflicto armado. “Este es un día de reflexión en donde vamos analizar la situación y prepararnos para seguir luchando por los derechos humanos. Si, estamos en un escenario nuevo con el gobierno actual, en donde hemos visto los ataques, a los medios de comunicación, periodistas y organizaciones sociales, que se atrevieron a cuestionar la política de este gobierno que ha dejado que desear, que le ofreció al pueblo agua azucarada y resulta que tiene sal”, puntualizó Montenegro.