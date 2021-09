Organizaciones esperan del presidente Bukele un giro hacia la concertación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Yo espero que el gobierno y el presidente de la república, escuche a la población, le hemos mostrado que no somos solo tres personas las que protestamos por la imposición de ciertas leyes”, dijo la lideresa Morena Herrera, integrante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

En una inédita y multitudinaria marcha de diferentes sectores sociales, sociedad civil organizada, sindicatos y gremiales, exigieron al presidente de la república, el cese de la vulneración del Estado de Derecho, la imposición de políticas excluyentes y la construcción de un verdadero diálogo con la sociedad salvadoreña.

“Sabemos que está consciente que la Bitcoin, nadie la quiere porque vamos a quedar más pobres; queremos que nos garanticen el derecho humano al agua, y queremos que el gobierno respete la libertad de expresión y no criminalice la labor de las personas defensoras y al periodismo, eso queremos”, reafirmó Herrera.

Bajo el lema “El pueblo ha hablado”, alrededor de diez mil personas, llenaron las principales calles de San Salvador, hacia el corazón del Centro Histórico, en donde las proclamas de las organizaciones reiteraban el respeto a los derechos humanos y dejar de polarizar al país.

“Esperamos que con la diversidad de actores que se han manifestado este día (ayer) somos muy diferentes, no en todo coincidimos, pero hay acercamientos básicos y una de ellas, es que nos preocupa la pérdida del sentido democrático y el irrespeto a la ciudadanía”.

“Tenemos un presidente que no está escuchando. Y hoy creo, que con esta muestra esperamos que atiende el clamor de la gente es una oportunidad para dialogar realmente, pues no superficialmente. Porque tienen posibilidades de generar un gobierno con otras condiciones. Si muestra intolerancia, después de esta demostración del pueblo, pues no tiene vocación democrática”, sostuvo Herrera.

La muestra de músculo de las organizaciones sociales y personas que llegaron por su cuenta, fue contundente en su mensaje contra medidas económicas que tildaron de arbitrarias y el respeto a la libertad de expresión de la población, como afirmó Luis González, activista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

“Creo que con el actuar del presidente en todos los temas de país, con ese actuar autoritario, represivo y atentatorio al Estado de Derecho, para mí, es difícil que tenga una postura positiva. Pero me conformaría con que respete la Constitución de la República, que deje de manosear la institucionalidad y que deje de violentar la norma jurídica a nivel nacional”, señaló González.

Mientras, Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, y líder social, consideró que el mensaje principal de la marcha del 15 de septiembre de la sociedad civil y que debe retomar Casa Presidencial, es que la población no estaría dispuesta a exponerse a un nuevo régimen de carácter autoritario.

“En 200 años hemos tenido gobiernos autócratas, dictatoriales y de dinastías, pero ahora, el pueblo está diciendo que no va a tolerar a un dictador más. La sociedad salvadoreña está clara que solo se puede construir un mejor país, en democracia”, añadió Herrera, licenciado en periodismo.

“Queremos que el presidente Nayib Bukele, vea de la democracia hacia adelante y no para atrás, porque la democracia no es un fin, en sí mismo, sino un medio para llegar a construir un país mejor. Y por esto reivindicamos la democracia, y no porque sea suficiente, pero si es la condición mínima para poder edificar un país incluyente”, reafirmó.

Asimismo, los integrantes de la proclama de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos rechazaron el “carácter represivo y autoritario“ del gobierno de Nayib Bukele, pese a las reiteradas protestas, declaratorias y críticas de diversos colectivos y organizaciones en oposición a las políticas desarrolladas.

“Llamamos al Estado en su conjunto a abstenerse de des legitimar, estigmatizar y criminalizar las acciones pacíficas de protesta y el ejercicio ciudadano y de libertad de expresión de denuncia frente al autoritarismo y acciones que vulneran la democracia y derechos humanos”, agregaron. En la marcha se registraron algunos disturbios focalizados, que fueron identificados, como acciones de personas “infiltradas” que se dedicaron a destruir propiedad privada como incendiar una motocicleta, la cual no contaba con placa de circulación y sin un aparente propietario, lo que generó sospechas de algunos manifestantes, que podrían haber sido infiltrados por las estructuras del gobierno para desacreditar la multitudinaria protesta.

Así también, la vandalización de un caseta de Chivo-Wallet, de la Plaza Cívica, que desde el 7 de septiembre ha contado con custodia militar y policial, y se encontraba sola. También, la identificación de un pick up, que repartía camisetas con las banderas de los partidos FMLN y ARENA, que un día antes, repartió paquetes solidarios del gobierno.