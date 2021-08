Organizaciones demandan Ley de Identidad de Género

Redacción Nacionales

@DiarioColatino

Diferentes organizaciones que forman parte de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género presentaron este viernes en la Asamblea Legislativa una nueva propuesta de ley a favor de este segmento poblacional, a fin de fortalecer la defensa y protección de sus derechos, ya que no cuentan con una Ley de Identidad de Género.

“La Ley de Identidad de Género es un documento que permitirá reconocer el derecho al nombre de las personas trans. El nombre, la identificación y la identidad personal está relacionado al ejercicio de todos los derechos”, sostuvo Kerlín Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) e integrante de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género.

En ese contexto, ejemplificó que “sin un documento con el cual yo me identifique, no puedo acceder a ningún derecho para que yo pueda estudiar o trabajar, es decir, necesito un nombre con el cual me identifique. Hoy por hoy existe un vacío, una falta de personería jurídica”, expuso Belloso.

Las organizaciones manifestaron que la propuesta de ley solo es una actualización de la Ley de Identidad de Género que los diputados del oficialismo mandaron al archivo en mayo de este año.

Amalia Leiva, de COMCAVIS TRANS, afirmó que el pasado 14 de mayo, la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea argumentó que la Ley de Identidad de Género que habían presentado en 2018, “tenían tintes políticos y no representaba ninguna realidad y la trataron de obsoleta”.

Por tanto, presentaron una nueva propuesta de Ley de Identidad de Género, la cual establece el derecho de todas las personas trans en El Salvador de acceder al cambio de nombre de acuerdo a su identidad y expresión de género, dijo Kerlín Belloso, de FESPAD.

Las personas que llegaron a presentar dicha propuesta, le solicitaron dar iniciativa de ley a todos los partidos políticos representados en la Asamblea; sin embargo, solo el FMLN y Nuestro Tiempo acompañaron dicha iniciativa. Los grandes ausentes fueron los diputados de Nuevas Ideas GANA, PDC, PCN, y en especial las diputadas de la Comisión de la Mujer.

Aunque las líderes de los movimientos sociales indicaron que desde la semana pasada habían tratado de comunicarse con Nuevas Ideas, pero no se obtuvo respuesta para poder dar sus firmas.

No ser recibidos por el partido que tiene una mayoría en la Asamblea, y que dice representar a la mayoría de la población, les quedó mal, tras ni siquiera brindar su firma.

“Uno de los obstáculos y desafíos que tiene esta Asamblea con el tema de las propuestas de ley, es que se dejan llevar por revanchismos políticos y no tienen la voluntad de analizar y estudiar las leyes que estaban acá, la Ley de Identidad de Género no fue la excepción”, comentó Amalia Leiva, de COMCAVIS.

Kerlín Belloso, de FESPAD, manifestó que el objetivo principal de la actualización de la Ley de Identidad de Género “es que las personas trans puedan tener un nombre con el cual se identifiquen apegados a su dignidad como seres humanos y la actualización (de la ley) únicamente se basa en los conceptos y definiciones que establece la ley para que pueda ser conocida en todo el cuerpo normativo”, expuso. Mientras que el procedimiento para que las personas trans puedan reivindicar este derecho al nombre, continua igual, agregó Belloso.

Según informaron las organizaciones, en el último censo realizado en algunos departamentos de El Salvador, 2,011 personas se habían catalogado como “trans”. Sin embargo, dicho censo no se realizó en todo el país.

“Las personas trans somos una realidad en este país, trabajamos y debemos responder con nuestras obligaciones ciudadanas, todas las personas que estamos aquí (de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad), como personas trans también le pagamos impuestos al Estado, y no somos menos salvadoreños que el resto, eso es una de las cosas que venimos a posicionar aquí, no son privilegios, no son favores, son derechos y estos no tienen ningún marco de ser grandes o pequeños”, enfatizó Amalia Leiva.