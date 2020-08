Organizaciones demandan del Gobierno financiar a la CNB y CONABÚSQUEDA

Gloria Silvia Orellana

Las organizaciones dedicadas a la defensa de víctimas de violencia ocurridas durante el conflicto armado y organizaciones de promoción y protección de derechos humanos, realizaron una petición al presidente de la República, Nayib Bukele, a fin de resarcir a este grupo poblacional que ha esperado más de tres décadas por justicia.

Las demandas van desde el financiamiento a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (CNB) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABUSQUEDA), así como la apertura de archivos de toda dependencia del ejército para facilitar el acceso a la documentación oficial.

“En su calidad de comandante general de la Fuerza Armada gire las respectivas órdenes a toda dependencia del ejército para que, con la mayor diligencia posible, localicen, conserven, reconstruyan y pongan a disposición de la CNB y CONABÚSQUEDA todos los archivos que puedan contribuir a resolver los casos que, en el presente y el futuro, sean investigados por estas comisiones”, afirmaron.

Asimismo, expresaron su preocupación por el presupuesto del presente año y 2021, en el trabajo que realizan la CNB y CONABÚSQUEDA, que fueron creadas entre los años 2010 y 2017, producto del trabajo de familiares de personas desaparecidas y organizaciones que les acompañan en sus demandas.

Dichas comisiones fueron creadas por decreto ejecutivo, en cumplimiento de sentencias y estándares internacionales en materia de derechos humanos con el mandato de buscar, localizar, identificar y posibilitar el reencuentro de las personas desaparecidas durante el conflicto armado, así también, la localización y entrega de sus restos mortales a sus familiares.

La CNB y CONABÚSQUEDA han venido operando con autonomía, dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores, resolviendo la primera 107 casos de forma exitosa de personas desaparecidas en su niñez, de los 349 casos documentados. Y CONABÚSQUEDA tiene 232 investigaciones en proceso, de un total de aproximado de 5,000 personas adultas desaparecidas.

“Entendemos que estos resultados son el fruto de la entrega, creatividad y experiencia que tienen en estos temas quienes dirigen ambas comisiones, pero también tenemos conciencia que aún no cuentan con los recursos idóneos para hacer su trabajo de forma óptima y sin más demora, pues aún hay miles de familias esperando respuestas. La labor de búsqueda de quienes desaparecieron hace décadas y cuyo paradero ha permanecido oculto es compleja y requiere de todo el conocimiento disponible en la materia y un decidido apoyo político”, acotaron. Las organizaciones que integran la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, reafirmaron que si bien comparten el argumento del presidente Bukele, sobre el Veto por Inconstitucionalidad del Decreto Legislativo No. 575, que contienen la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que señala que estas entidades sean amparadas por una ley, y no por un decreto ejecutivo, pero también necesitan más acciones.

“Más allá de la norma que regule a estas Comisiones, es apremiante que su persona y su Gobierno tomen acciones decididas para que se conozca la verdad y aliviar el dolor de quienes aún no saben qué pasó con sus seres queridos, casi tres décadas después. Todo esto, ahora es más necesario que nunca porque los hechos que se investigan son de larga data, y mucha evidencia genética forense se pierde, los informantes claves y familiares de víctimas directas están muriendo con el dolor de no haber encontrado”, reafirmaron. Por lo tanto, recomendaron al presidente Nayib Bukele retomar las peticiones que le enviaron en noviembre de 2019, que sugerían en su calidad de comandante general de la Fuerza Armada, girar las respectivas órdenes a toda dependencia del ejército para que con diligencia, localizar y poner a disposición de la CNB y CONABÚSQUEDA todos los archivos que contribuyan a resolver los casos de desapariciones.