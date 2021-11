Organizaciones califican de “sospechosa” la no aprobación de la Ley de Recursos Hídricos respaldada por Nuevas Ideas

Rebeca Henríquez

Colaboradora/@DiarioCoLatino

La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua calificó de sospechosa la negativa de la comisión ad hoc, que estudia el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, para sesionar y emitir dictamen para aprobarla. La instancia legislativa lleva 22 días sin reunirse y, para la Alianza, el silencio del partido oficialista, con mayoría en la Asamblea, es alarmante, tomando en cuenta que no ha cumplido con los 90 días que dio el presidente, Nayib Bukele, para aprobar el marco legal.

Amalia López, de la Alianza, recalcó que, a pesar de la participación de las organizaciones sociales en la comisión ad hoc, en el anteproyecto de ley no se incorporaron sus propuestas y no tiene una base con enfoque de derecho humano, algo sobre lo que el relator especial sobre Derechos Humanos de la Naciones Unidas manifestó preocupación, en materia de falta de referencia a los derechos y al saneamiento.

“Es necesario que haya toda una sección en el proyecto (de Ley de Recursos Hídricos) que se dedique únicamente a la garantía del derecho y al saneamiento”, dijo López, señalando que, de no contar con medidas especiales, se puede presentar una crisis sanitaria que disminuya la calidad del elemento hídrico y la contaminación de los mantos acuíferos; por ello, es necesario un reconocimiento como dos derechos y no como uno solo.

Adela Bonilla, integrante de la Alianza Contra la Privatización, remarcó la preocupación de que el articulado estudiado por la comisión otorgue el permiso a las empresas de embotelladoras de 15 años para la extracción, entendible por períodos iguales, que corresponde a “30 años para explotar el bien hídrico”, cuando a las juntas de agua que suministran por sus propios medios la gestión de agua a la población y solamente se le dará un permiso de 5 años.

“No es justo que la responsabilidad que tiene el Gobierno no se cumpla y tampoco permitan que se cumpla, no hacen, ni dejan hacer”, recalcó Bonilla, haciendo énfasis que no han citado a los diputados a la comisión a reunirse y no han sesionado en las últimas tres semanas cuando existe la necesidad de una ley general de agua, expuso.

“Demandamos a la comisión ad-hoc que regrese sobre el estudio de aquellos aspectos que ya hemos señalado y demandamos la ratificación de la reforma que reconoce el derecho humano al agua, apegado a un enfoque de Derechos Humanos”, afirmó la Alianza.