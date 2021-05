¡Oremos por Alfa Karina! Lo necesita mucho durante su prueba de fuego

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Amigo lector o lectora, en estos instantes en que usted está leyendo esta nota, tenga la seguridad que nuestra intrépida guerrera, Alfa Karina Arrué, está poniendo toda la carne al asador y escalando hasta con uñas y dientes en su nuevo intento por llegar a la cresta del Monte Everest, a 8,850 metros sobre el nivel del mar y sembrar el Pabellón Nacional.

Dado que en su primer intento de la semana pasada, sintió el horrible olor a muerte -debiendo regresar a uno de los tres campamentos-, Alfa Karina admitió tener miedo al clima y pidió en las últimas horas, la misericordia de Dios y orar por ella en su nuevo intento por lograr la inédita hazaña en donde su rival a vencer serán las condiciones climáticas.

Cuando hablo de morir no exagero, solo retomo como referencia algunos de los mensajitos que ella envió en sus horas cruciales al experto William Hernández y a su portavoz de prensa, Leo Galdámez. Entre ellos: “Ya en el Campamento 3 (a 7,400 metros)”. “En un momento pensé que iba morir congelada en la pared”. “Vieras que terrible, pero en mi mente me decía, no puedo rendirme”. “Los pronósticos del tiempo fueron mentira, gran tormenta que casi nos mata”. “Debes consultar pronósticos específicos, nuestras vidas está en juego”; “Del grupo que empezamos, seis seguimos de pie, los demás ya se rindieron”. “Escalaba a siete mil metros y los vientos y la nieve eran tan fuertes que si dejaba de escalar moriría congelada”. “Todos los pronósticos fallaron, hubo dos muertos”. “Ayer lloré mucho, pensé que el viento levantaría la tienda y caeríamos al abismo”.

En lo personal y por lo mucho que la aprecio, estimo y valorizó, no he parado de orar desde que empezó a escalar hace casi dos meses y no tendré paz, hasta que vuelva a verla. ¡Dios, que no le falte el oxígeno! ¡Oremos!