Ordenan captura de ex autoridades de Imprenta Nacional por corrupción

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República emitió ayer órdenes de captura en contra de siete ex empleados de la Imprenta Nacional acusados por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado en perjuicio de la administración pública.

Los detenidos son el ex director de la Imprenta Nacional, Edgar Antonio Mendoza Castro; el ex gerente administrativo, Rafael Ernesto Villalobos Artiga; el ex gerente de finanzas, Ángel Elías Vásquez Figueroa; el ex encargado de almacén, Mario Ernesto Gil Guerrero; el ex jefe de activo fijo, Esteban Galdamez González; el ex encargado de fondo circulante, Oscar Armando Pleitez; y el ex enlace de compras, Edgar Armando Fuentes.

Las investigaciones de la Fiscalía revelaron irregularidades en el retiro y cobro de cheques emitidos para el pago a proveedores entre los años 2014 y 2016.

La FGR sostiene que los detenidos, valiéndose de sus cargos, emitían y cobraban cheques que debían ser hechos efectivos por proveedores particulares. Dichos cheques tenían «irregularidades» y suman un monto total de $91,117.

Además, la investigación constató que en la Imprenta Nacional, entre 2014 y 2016 se realizaron 252 requerimientos de bienes y servicios de los que al menos cien contienen vicios por $47,181. La institución solicitó materia prima aún cuando tenía en existencia y solicitó servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria industrial que no fueron supervisados por el jefe del área de mantenimiento.

La investigación también señala que el ex director se apropió de fondos producto de la venta del sobrante de papel, ordenando que sólo se facturara la mitad del total de lo vendido.