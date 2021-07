Orden de captura contra el expresidente Salvador Sánchez Cerén

@DiarioCoLatino

Después de varias horas de silencio, la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, presentaron a los ex funcionarios del primer gobierno del FMLN detenidos la tarde de este jueves, al tiempo que anunciaron de la orden de captura de cinco ex funcionarios más, entre ellos el expresidente de la República profesor Salvador Sánchez Cerén.

El Fiscal General de República, Rodolfo Delgado, anunció que los ex funcionarios del FMLN detenidos fueron parte del gobierno del expresidente Mauricio Funes, por haber participado de los actos de corrupción de los que acusan al expresidente Mauricio Funes.

Delgado dijo que ha girado órdenes de captura y pedirán la difusión Roja para capturar el expresidente Salvador Sánchez Cerén, conocido como Leonel González, durante del guerra civil, siendo miembro de la Comandancia General del FMLN y firmante de la paz. Delgado acusa al expresidente de «haberse apropiado 500 mil dólares mientras fue vicepresidente de la República en el periodo de 2009-2014.

También dijo que ha girado orden de capturas contra el ex ministro Gerson Martínez, Lina Pohl, y José Guillermo López Suárez.

En cuanto a los capturados de esta tarde, aceptó la captura de la ex ministra Violeta Menjívar, el ex ministro Calixto Mejía, la ex ministra Erlinda Handal, el ex ministro Hugo Flores, todos miembros del FMLN.

También fue capturado el ex ministro de Hacienda Carlos Cáceres.

El secretario General del FMLN, Oscar Ortiz, acompañado de miembros de la Comisión Política del partido de izquierda, no dudó en calificar las capturas como una persecución política, como parte de un modelo dictatorial que está implantando el presidente Nayib Bukele.

«No quieren voces críticas», dijo Ortiz, por eso es que están capturando a estos reconocidos líderes del FMLN.

Mientras que en algunas plazas públicas militantes del FMLN se concentraron para protestar por la persecución política contra ex funcionarios del partido.