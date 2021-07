Oposición pide suspender impuestos a la gasolina

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) presentaron una iniciativa de ley que contiene disposiciones transitorias para disminuir los precios de los combustibles por tres meses, ya que aseguraron que el precio del galón de gasolina se ha incrementado desde principios de año, siendo así un golpe a los bolsillos de los salvadoreños. Mientras que el partido ARENA también pidió derogar el impuesto FEFE que actualmente se cobra por cada galón de gasolina.

Dentro de la propuesta del decreto del FMLN establece que se exonere del impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios a las compras de combustible hasta cuarenta dólares.

Según detalla la iniciativa, actualmente los consumidores finales de combustibles están cargados con cuatro tributos: El impuesto del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), y la Contribución al Transporte (COTRANS). De todos esos impuestos se paga alrededor de 85 centavos por cada galón de gasolina que actualmente ya acaricia los 4 dólares.

Solo el impuesto del IVA ronda entre los 35 a 40 centavos “que podrían implicar un ahorro por galón”, comentaron las parlamentarias.

La diputada Dina Argueta, del FMLN, sostuvo que debido al alto costo de la vida, la población ha manifestado la necesidad de encontrar un alivio a la situación que vive el país por el incremento a los combustibles.

“Nuestra propuesta va encaminada a aliviar la economía familiar de las personas que se tienen que trasladar hacia sus trabajos y que por el alto costo de los combustibles se es necesario una disminución”, comentó.

Argueta agregó que el alivio a la economía familiar “no ha sido un tema prioritario” para el Gobierno, puesto que afirmaron que como grupo parlamentario, han propuesto iniciativas que van enfocadas a resolver dichas problemas, pero cada martes, el interés de la Asamblea y del mismo Ejecutivo es generar más deuda para los salvadoreños.

El alza en los precios de los combustibles no solo es una afectación directa a la economía familiar, sino que también, “para aquellos que con mucho esfuerzo cuentan con un vehículo propio” y se desplazan a su lugar de trabajo o hace sus actividades a través del vehículo, comentó Anabel Belloso.

Además, el aumento de los combustibles “es un efecto cascada” en los precios de los productos de la canasta básica, y de las verduras, porque parte de los costos, implica el transporte, “y por ello, la medida que nosotros proponemos para que durante tres meses se exonere del pago del IVA a la población en cuanto a su consumo de combustible”. Los beneficiados serían las personas que consumen menos de 40 dólares.

Sería el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Hidrocarburos y en coordinación con la Defensoría del Consumidor, quienes deberán supervisar que las exoneraciones del IVA a los consumidores sean efectivas, caso contrario se aplicarían las sanciones correspondientes.

ARENA pide la derogatoria del FEFE

En el tema relacionado al combustible, el jefe grupo parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista, René Portillo Cuadra informó que presentará una pieza de correspondencia para que se derogue el impuesto del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), que por cada galón de gasolina se cobra de entre 16 a 20 centavos, informó el tricolor.

“El FEFE ha sido utilizado de manera discrecional desde hace muchos años. No contribuye en lo absoluto al desarrollo económico y social. Por el contrario, el pago de este impuesto está encareciendo la vida de los salvadoreños”, dijo Portillo Cuadra.

El diputado tricolor comentó que el FEFE fue un “impuesto de guerra“ que se cobraba desde los años ochenta que ya no tiene ninguna justificación. “Como dice el presidente que el dinero alcanza cuando nadie roba, pues entonces, le ha de alcanzar el presupuesto general de la nación y todos los martes de endeudamiento para hacerle frente a esta situación sin necesidad de estarle cobrando a la población el FEFE“, arremetió Cuadra

Agregó que al subir la gasolina y hacerla más cara en el transporte de carga, este lo traslada a los productos alimenticios y esto lo termina pagando los salvadoreños, argumento el jefe de bancada arenera.

El legislador también criticó la ausencia de la Defensoría del Consumidor en el tema económico que están viviendo las familias salvadoreñas; por tanto, hizo un llamado a dicha institución para que haga su trabajo, “para que realmente proteja los intereses de los salvadoreños que cada día están comprando más caro, los frijoles, el arroz, el maíz, el aceite, todos los productos alimenticios”, manifestó Portillo Cuadra.

Los diputados afines al Ejecutivo manifestaron que los precios de los combustibles no es responsabilidad del Gobierno, el diputado René Portillo Cuadra, dijo que en efecto, no es cuestión del Gobierno, sin embargo, sí es culpa del GOES cobrar dichos impuestos.