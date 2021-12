Oposición lamenta que Bukele atribuya el financiamiento de las marchas a EEUU

Samuel Amaya

Tras desarrollarse la multitudinaria marcha de aquellos sectores en contra de las acciones que el gobierno ha tomado, el presidente de la República, Nayib Bukele reaccionó y atribuyó a que dicha manifestación fue financiada por Estados Unidos; sin embargo, no presentó prueba alguna de que esto fuese así. La oposición en el congreso salvadoreño lamentó las declaraciones del mandatario.

“Los contribuyentes estadounidenses deben saber que su gobierno está usando su dinero para financiar movimientos comunistas contra un gobierno democrático electo (y con un índice de aprobación del 90%) en El Salvador”, posteó el mandatario en sus redes sociales.

Ante dichas declaraciones, diputados en la Asamblea Legislativa han reaccionado y lamentaron que cada vez más, El Salvador se aleje de unas buenas relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

“Son irresponsables las declaraciones del presidente al atribuir financiamiento de las marchas a EE.UU, lo que está ocurriendo con estas marchas es una reacción espontánea de toda la ciudadanía de sectores que se consideran defraudado por este Gobierno”, comentó el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra.

Comentó que se efectuó una marcha multitudinaria, donde miles de salvadoreños se dieron cita a protestar “por el alza a la canasta básica, por los actos de corrupción, por el tema de vinculación con grupos criminales y el alza de la violencia, por la forma que se está manejando el país”.

El jefe de fracción de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Juan Carlos Mendoza, comentó que respeta la posición del presidente Bukele, ya que “alguna información ha de tener y por eso se ha pronunciado al respecto”, a pesar de que Bukele no ha presentado pruebas como tal de que EEUU financiara la marcha.

“Son consideraciones del presidente y yo creo que cuando se habla algo es porque también ha habido alguna información al respecto. En ese sentido, el presidente sabrá porqué lo dijo”, comentó Mendoza.

La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, agregó que el Gobierno, “no puede esconder el descontento y decepción de miles de salvadoreños que se sienten defraudados luego de ver las acusaciones de corrupción y que el Gobierno no termina de atender los problemas reales de la gente”. Esto tras las críticas de Bukele y el oficialismo en desprestigiar las marchas por “la poca afluencia”, según las fotos aéreas gubernamentales.

Ortiz sostuvo que, si al Gobierno no le gusta que la gente proteste, lo que debería hacer, es atender sus peticiones; “atender el problema de los desaparecidos, atender el problema del alto costo de la vida, atender el problema real de la inseguridad ciudadana”, enlistó.

“(El Gobierno) al final no quiere aceptar que hay un descontento real y que la gente está hablando en las calles por diferentes decisiones que se están tomando y no solo lo dice la gente en las calles lo dice la comunidad internacional, lo dicen los organismos multilaterales, solo el Gobierno no quiere ver que hay cosas que las están haciendo mal y que no quieren recapacitar sobre esas decisiones”, concluyó Ortiz.