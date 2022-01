Operación Milagro dedica jornada oftalmológica al 63 aniversario de la revolución cubana

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Red de Solidaridad Operación y Misión Milagro de El Salvador, dedicó la primera jornada oftalmológica del año que recién inicia al 63 aniversario de la revolución cubana. Los médicos evaluaron a pacientes con problemas visuales y se revisaron a personas recién operadas, a fin de ayudar a quienes no cuentan con los recursos económicos para un tratamiento privado.

Según los coordinadores de la jornada, los pacientes son atendidos mientras el gobierno les niega la atención, ya que desde el 1 de noviembre de 2019, por orden del presidente Bukele se desmanteló el centro oftalmológico de Santa Gertrudis, en San Vicente, donde durante los diez años de los gobiernos del FMLN funcionó el lprgrama Operación Milagro, que era atendida por una brigada médica cubana. El 21 de abril de 2019 Bukele se comprometió ante la sociedad salvadoreña a relanzar el proyecto, hasta hoy miles de salvadoreños con problemas de la vista siguen sin obtener este beneficio.

José Alas, uno de los beneficiados agradeció a la Misión Milagro por el trabajo en el país, pero el actual gobierno decidió suspender la ayuda, “decirle al pueblo cubano que seguimos luchando porque aquí quedó algo inconcluso, la familia Bukele debe salir de este país y entonces poder volver a reabrir las puertas a las buenas obras”, recalcó.

Otra de las personas beneficiadas con la Misión Milagro envío un saludo a la revolución cubana en el 63 aniversario, asimismo pidió a ese gobierno no abandonar a los salvadoreños con este tipo de proyecto en beneficio de las mayorías desprotegidas y vulnerables.

“Estamos gozando de un programa de ayuda para la gente más necesitada del país en el ámbito de salud y seguir manteniendo el programa «Hagamos un milagro», lamentamos que el actual gobierno de El Salvador no aproveche estás oportunidades para beneficiar a las poblaciones más pobres, pero donde no ven beneficio para ellos no les importa seguir con esas obras”, afirmó.

Los representantes de la Red de Solidaridad manifestaron que muchos pacientes están perdiendo la visión debido a las complicaciones, pues en algunos casos deben esperar un año o más para ser operados en el sistema nacional de salud, ya que con un especialista privado el costo supera los 1,200 dólares. En las jornadas el cirujano y especialista en salud visual determina si los pacientes solo necesitan lentes o padecen cataratas y pterigión.

Si los resultados son graves se hace gestión para ser trasladados a Guatemala, donde hay cuatro brigadas médicas cubanas operando a todos los centroamericanos. Durante 15 años cerca de 50,000 salvadoreños fueron beneficiados con este apoyo humanitario del pueblo cubano y venezolano.